Un youtuber marroquí "invade" Las Chafarinas en un acto de soberanía

El youtuber marroquí AB, conocido por el seudónimo "Ibn Nasnas", llevó a cabo una acción de soberanía en las islas Chafarinas,territorio español. Originario de Rabat "logró evadir los sistemas de vigilancia del ejército español para filmar su incursión", informan medios del país vecino.

Accedió por la zona donde está el cementerio y dedicó a los fallecidos un saludo militar, diciendo: «Para demostrar que somos musulmanes y respetamos su religión. No tenemos un problema religioso con ellos, sino político».

Grabó un vídeo de casi una hora, quecomienza con dos mensajes: el despliegue del ejército español en el islote de Leila (Perejil) en junio de 2002 y la visita, en agosto de 2024, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las rocas reclamadas por Marruecos. Se dirigió entonces a otro islote, donde el ejército español había instalado un laboratorio biológico. Esta no es la primera incursión del youtuber marroquí. En 2022 y junio de 2023 "invadió" las Chafarinas.

La incursión del youtuber se produce dos semanas después de que Alvise Pérez, eurodiputado y secretario general del partido político "Se Acabó la Fiesta", colocara la bandera española en el islote de El Mar.