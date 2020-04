Telepsicología en tiempos de confinamiento

Ante la actual crisis sanitaria, Omnidoctor, plataforma española de telemedicina, ha decido poner a disposición de la población española su servicio de video consulta de manera gratuita. Durante el periodo del Estado de Alarma, una plantilla de más de 300 médicos y psicólogos colegiados y tele formados en COVID-19, realizarán video consultas gratis sin espera a todos aquellos ciudadanos que así lo demanden.

Además de ayudar a descongestionar el sistema sanitario, esta plataforma, permitirá a todos aquellos que lo deseen, recibir video consultas de psicología para ayudar a afrontar el aislamiento.

Cristina Romero, Psicóloga de la plataforma Omnidoctor afirma: “A medida que vayan transcurriendo los días de aislamiento la fatiga aumentará. La ayuda psicológica en un momento como este es muy necesaria. En algunos pacientes será necesaria sólo una consulta puntual en momentos de ansiedad, mientras que en otros casos necesitarán una ayuda más prolongada”. Y añade: “Es importante transmitir a los pacientes calma sin perder de vista la realidad, analizar la situación individual sin dejarnos llevar por el pánico y transformar el miedo en oportunidad”.

La plataforma Omnidoctor ofrece además 10 consejos para afrontar la crisis del COVID-19, en el que se incluyen recomendaciones y hábitos que debemos llevar a cabo durante estos días de confinamiento:

1. Centrar el pensamiento en el ahora: es fundamental que nos centremos en el aquí y el ahora. En situaciones de incertidumbre, la percepción que tenemos de las cosas suele ser negativa y esto da lugar a preocupación. No debemos permitir que la mente se aventure en lo que podría pasar, si no en afrontar el día de hoy de forma positiva.

2. Aceptar la situación: nos encontramos ante un contexto sin precedentes al que debemos adaptarnos. En este proceso de adaptación, debemos tener en cuenta que no es una decisión que hayamos podido tomar por lo que no debemos dejar que el sentimiento de culpabilidad por no poder estar con algunos seres queridos, acompañar a los enfermos o despedirnos de alguien que nos deje se apodere de nosotros.

3. Transformar el miedo en oportunidad: el miedo es una emoción necesaria y primaria que nos permite la supervivencia y, por tanto, mejorar en muchos ámbitos. Tener miedo es normal, lo que no debemos hacer es permitir que el miedo se transforme en pensamientos alarmistas que nos desborden hacia el ámbito de la posibilidad y no de la realidad.

4. Crear una nueva rutina: no poder salir de casa no debe ser un impedimento para continuar con nuestra vida, solo tenemos que adaptar nuestras costumbres a estar dentro de casa. Levantarnos a una hora prudente, mantener una rutina de higiene personal, vestirnos y arreglarnos a pesar de estar en casa… Además, es muy importante intentar que nos dé un poco el sol, aunque sea desde la ventana, balcones, terrazas…

5. Saber en qué día vivimos. Es importante que, aunque no salgamos de casa, tengamos un control del tiempo que dedicamos a cada tarea, así como del día de la semana en el que estamos. Es necesario crear rutinas diferenciadas para los días de entre semana y el fin de semana, continuar haciendo planes especiales dentro de casa los sábados y domingos nos ayudará a todos a sobrellevar el confinamiento.

6. Ponerse en la situación de los más pequeños. Esta nueva situación es difícil de entender para los niños. Es importante que las madres y los padres les cuenten qué es el Coronavirus de una forma comprensible para ellos, como puede ser un cuento en el que el virus es muy malo y hay que quedarse en casa para vencerlo. También hay que disfrutar del tiempo que pasamos con ellos creando momentos irrepetibles, jugando juntos, así como haciéndoles partícipes de las tareas de casa para que se sientan útiles y tengan buenos recuerdos de esta complicada situación que todos estamos viviendo.

7. Mantenernos cerca de nuestra red de apoyo. En los momentos difíciles hay que apoyarse en la gente que quieres y, ante una situación tan inusual como la que estamos viviendo, es aún más necesario. Las nuevas tecnologías nos ayudan a sentirnos cerca de la familia y de los amigos, algo esencial en los días de confinamiento. Debemos mantener el contacto con ellos de forma habitual, aunque no nos apetezca o estemos cansados.

8. Encontrar momentos para uno mismo. Es importante encontrarnos con nuestros pensamientos de forma sosegada. Debemos buscar, al menos, 15 minutos al día para disfrutar de uno mismo eligiendo la actividad que a cada uno le guste y disfrutando de ella de manera individual.

9. Ser consciente de tu realidad. Cada persona vive una realidad diferente, es imprescindible ser consciente de ello y afrontar y analizar cada situación de forma individual, así como desde la calma.

10. Ayudar a todos tus contactos a sobrellevar la situación. No estamos solos, esta crisis la están enfrentando familias, amigos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo… En definitiva, toda la sociedad. Una forma de pasar estos días de confinamiento y sentir la cercanía de todos, es compartir noticias positivas, mensajes de apoyo, vídeos divertidos para sentir que todos “Resistiremos”.

Los facultativos de la plataforma Omnidoctor, especializados en COVID-19, a través de las consultas gratuitas ayudan a combatir el virus en los siguientes casos:

· Identificar síntomas o casos sospechosos de COVID-19.

· Orientación de pacientes expuestos al COVID-19.

· Evaluación y direccionamiento de casos COVID-19 positivos a centros de salud en casos necesarios.

· Monitorización y aislamiento de pacientes COVID-19 positivos que no representen casos de riesgo.

· Valoración remota del paciente en recuperación y seguimiento para evitar la reinfección.

· Valoración de pacientes con patologías leves no asociadas a COVID-19.

Para poder recibir teleasistencia médica o psicológica de forma gratuita debes acceder a la plataforma de Omnidoctor en www.omnidoctor.com.