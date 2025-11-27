5 consejos clave de una maestra para que los padres fomenten la lectura en los niños

En un momento en el que las pantallas y la inmediatez dominan el día a día, conseguir que los niños disfruten de la lectura se ha convertido en uno de los grandes desafíos para las familias. Aunque muchos padres reciben comentarios positivos sobre su crianza, siempre hay margen para mejorar, especialmente cuando se trata de transmitir el gusto por los libros.

Para facilitar esta tarea, la maestra Paloma Giménez Anso, conocida en TikTok como @palomagimenezanso, ha compartido los cinco hábitos esenciales que recomienda a los padres para despertar en sus hijos el amor por la lectura.

1. Crear un hábito lector desde casa

Leer requiere más esfuerzo que jugar a un videojuego, correr en el parque o simplemente relajarse. Por eso, según Paloma, el punto de partida es convertir la lectura en un hábito natural dentro del hogar.

Uno de sus consejos más importantes es destinar un espacio exclusivo para leer: “Busca un rincón de la casa o del aula dedicado únicamente a la lectura. Debe ser cómodo, agradable y visualmente atractivo”, explica. Este ambiente acogedor ayuda a que el niño asocie los libros con momentos de calma y disfrute.

2. Permitir que el niño elija sus propios libros

La lectura debe verse como un placer, no como una obligación. La docente destaca la importancia de dejar que los niños escojan libremente los libros que más les llamen la atención. Disfrutar es la clave para crear constancia.

3. Relacionar los libros con su vida cotidiana

Para reforzar el interés, Paloma recomienda seleccionar historias conectadas con su día a día: “Relaciona sus experiencias personales con la lectura: temas que estén trabajando en clase o que tengan que ver con la profesión de sus padres”, propone. Así, el libro se convierte en una extensión de su propio mundo, no en una tarea escolar.

4. Establecer una rutina lectora

La constancia es fundamental. La maestra sugiere reservar un momento fijo cada día para leer, como puede ser antes de ir a dormir. “Incluir la lectura en la rutina familiar, siempre a la misma hora, ayuda a que el niño integre este hábito de forma natural”, indica.

5. Ser un modelo a seguir

El consejo más poderoso de Paloma es sencillo: leer con ellos. “Tanto si eres padre como profesor… leed juntos. Los niños aprenden observando”, afirma. Compartir este tiempo fortalece el vínculo y convierte la lectura en un momento especial.

Fomentar el interés por la lectura no es una tarea inmediata, pero con paciencia, constancia y el ejemplo diario, los niños pueden descubrir el placer de sumergirse en un libro. Crear un entorno adecuado, permitirles elegir, conectar sus experiencias y establecer una rutina son pasos fundamentales para que desarrollen un hábito lector duradero.