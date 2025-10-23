No dones tu casa a tus hijos sin revisar esto: podrías pagar más impuestos de lo que imaginas

Cada vez más padres deciden donar su vivienda a sus hijos en vida, ya sea para ayudarles económicamente o con la idea de ahorrar impuestos en el futuro. Sin embargo, esta decisión puede tener consecuencias fiscales importantes. ¿Es realmente más ventajoso donar una casa que dejarla en herencia? La respuesta no es tan simple. El abogado experto en herencias David Jiménez lo explica en sus redes sociales: todo depende de los impuestos que intervienen en cada caso.

Impuestos que debes considerar antes de donar una vivienda

Antes de tomar la decisión de donar una propiedad a un hijo, el abogado recomienda hacerse una pregunta clave: “¿Qué impuestos se aplican en una donación y cuáles en una herencia?”

1. Plusvalía municipal

Este es un impuesto local que se paga en el ayuntamiento correspondiente. Afecta tanto a las herencias como a las donaciones, y se abona cuando se transmite un inmueble.

Jiménez aclara que puede aplicarse “mortis causa” (por herencia) o “inter vivos” (por donación).

2. Impuesto de sucesiones y donaciones

Este tributo es autonómico, por lo que su importe varía según la comunidad en la que residas y el grado de parentesco. En ambos casos —herencia o donación— hay que pagarlo, aunque los hijos suelen contar con bonificaciones importantes, tanto al heredar como al recibir una donación.

3. IRPF: el punto que marca la diferencia

Aquí es donde se encuentra la gran diferencia fiscal, según el experto. Cuando una persona recibe una herencia, no paga IRPF por ello. Solo tributará si posteriormente vende el inmueble u obtiene algún beneficio económico.

En cambio, si dona la vivienda, Hacienda interpreta que el propietario la ha vendido, aunque no reciba dinero a cambio. Esto puede generar una ganancia patrimonial sujeta a tributación en el IRPF, lo que puede suponer un coste elevado. El abogado David Jiménez recomienda evaluar detenidamente las implicaciones fiscales antes de hacer una donación en vida. Aunque en apariencia parezca una forma de ahorrar impuestos o de ayudar a los hijos, la tributación por IRPF puede hacer que la operación no sea tan rentable como se piensa.