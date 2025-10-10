El juego educativo que enseña a los niños a consumir de forma responsable

¿En qué momento aprendemos a diferenciar entre lo que necesitamos y lo que simplemente deseamos? Esta pregunta es esencial en la educación de los más pequeños, que cada vez se enfrentan antes a decisiones de consumo: elegir un juguete, administrar su dinero o planificar sus gastos.

Conscientes de ello, ABANCA y Afundación impulsan un proyecto educativo gratuito que ya ha llegado a miles de aulas en toda España: La Loca Aventura del Ahorro, que acaba de lanzar su sexta edición.

La Loca Aventura del Ahorro es una experiencia lúdica, interactiva y gamificada diseñada para que el alumnado de Primaria (de 6 a 12 años) aprenda a consumir de forma responsable mientras se divierte.

A través del juego, los niños descubren cómo distinguir entre necesidades y deseos, planificar sus gastos y comprender la importancia del ahorro. Además, el programa está alineado con la LOMLOE, por lo que se integra fácilmente en el currículo escolar.

No se trata de un curso tradicional, sino de una aventura digital con retos y decisiones que simulan situaciones reales de consumo.

Personajes que enseñan valores de consumo responsable

El universo del juego está protagonizado por cuatro personajes con distintas actitudes ante el consumo:

Feles , reflexivo y prudente: enseña a pensar antes de gastar.

Liby , confiada y despistada: recuerda la importancia de leer antes de comprar.

Zelva , constante y organizada: fomenta el ahorro y la planificación.

Ors, impulsivo e impaciente: muestra las consecuencias de actuar sin pensar.

A través de sus aventuras, los alumnos aprenden buenas prácticas financieras de forma natural, comprendiendo el impacto de cada decisión.

Qué hace especial a “La Loca Aventura del Ahorro”

Este programa educativo destaca por combinar aprendizaje y diversión con una metodología innovadora:

Acceso gratuito y online desde cualquier dispositivo (ordenador, tablet o móvil).

A daptado a la LOMLOE , para integrarse fácilmente en el aula.

F lexible : se puede usar en clase o en casa, con la participación de las familias.

Resultados comprobados: miles de docentes y escolares ya lo han utilizado con éxito, mejorando competencias como la responsabilidad y el pensamiento crítico.

Beneficios educativos para los niños y niñas

“La Loca Aventura del Ahorro” no busca memorizar conceptos, sino aprender a decidir. Entre sus principales beneficios destacan:

Aprender a distinguir lo necesario de lo deseado .

Desarrollar pensamiento crítico y capacidad de análisis.

Adquirir competencias financieras básicas : planificación, ahorro y organización.

Fomentar el trabajo en equipo mediante retos colaborativos.

Disfrutar aprendiendo gracias a un enfoque 100% lúdico y motivador.

Cómo participar en la 6.ª edición

Participar es muy sencillo:

Quién puede inscribirse: docentes o familias con alumnado de 1.º a 6.º de Primaria.

Requisitos: solo se necesita conexión a internet.

Coste: totalmente gratuito.

Registro: a través de la web oficial [[LINK:EXTERNO|||https://lalocaaventuradelahorro.afundacion.org|||lalocaaventuradelahorro.afundacion.org ]].

Una vez registrado, el contenido queda disponible sin límite de tiempo, tanto para el aula como para el hogar.

Educar en finanzas para construir el futuro

La educación financiera infantil es una habilidad clave para el desarrollo personal y social. Iniciativas como La Loca Aventura del Ahorro demuestran que es posible enseñar economía y consumo responsable de forma divertida, práctica y cercana.

En un mundo donde las decisiones de consumo llegan cada vez antes, aprender a reflexionar, ahorrar y planificar desde pequeños no solo es parte de la educación escolar, sino una herramienta de vida.