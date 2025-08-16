Madre de 22 hijos comparte su truco definitivo para ahorrar en la compra semanal

Ahorrar en la cesta de la compra es un reto para cualquier familia, pero para Noel y Sue Radford, padres de 22 hijos y dueños de 7 perros, es todo un desafío logístico. Considerada la familia más numerosa de Gran Bretaña, han aprendido a optimizar cada gasto y a planificar al milímetro para llegar a fin de mes… ¡e incluso permitirse vacaciones!

El método Radford para gastar menos en el supermercado

Sue Radford asegura que la clave está en planificar con inteligencia y comparar precios antes de comprar. “Siempre reviso las ofertas y busco el supermercado más barato para cada producto”, explica.

Además, opta por compras al por mayor de productos no perecederos como detergente o papel higiénico, lo que reduce el gasto a largo plazo. Esta estrategia les permite tener siempre lo necesario sin pagar de más.

Comer fuera sin gastar una fortuna

Con 22 hijos, una comida en un restaurante puede salir por una suma considerable. Por eso, los Radford han encontrado alternativas creativas, como organizar picnics en parques para disfrutar de una salida diferente sin que el presupuesto se dispare.

Vacaciones low cost para familias numerosas

Los Radford también aplican sus trucos en las vacaciones. En lugar de costosos paquetes turísticos, prefieren viajar en autocaravana, lo que les ahorra alojamiento y les permite moverse con libertad.

Sue reconoce que no suelen contratar viajes organizados: “Son demasiado caros para nosotros. Prefiero esperar a que bajen los precios de los vuelos y reservar en ese momento”.

Planes familiares baratos y divertidos

En su tiempo libre, apuestan por actividades sencillas y económicas, como pasar el día en la playa o montar un cine al aire libre en casa. De esta forma, logran disfrutar en familia sin comprometer su economía.

Con su experiencia, los Radford demuestran que ahorrar con una familia numerosa es posible si se planifica bien, se compra de forma estratégica y se priorizan las experiencias por encima de los gastos innecesarios.