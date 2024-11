Así es la nueva exposición de Marta Ortega en A Coruña

A Coruña se convierte en el epicentro cultural de la semana con la inauguración de una nueva exposición en la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), ubicada en el emblemático muelle de Batería. La muestra, que abrirá sus puertas al público el 23 de noviembre y podrá visitarse hasta el 1 de mayo de 2025, está dedicada al célebre fotógrafo estadounidense Irving Penn, uno de los referentes más importantes de la fotografía contemporánea.

El impacto cultural en la ciudad

Irving Penn: Centennial, que reúne cerca de 175 de las obras más representativas del autor, destaca por su exploración de lo efímero y la complejidad de la condición humana. La exposición incluye desde retratos de grandes figuras como Audrey Hepburn y Marlene Dietrich hasta poderosas naturalezas muertas y escenas cotidianas que reflejan la profunda belleza de lo sencillo. “La creación de imágenes de Irving Penn es ejemplar. En manos de Penn, lo cotidiano se convierte en algo extraordinario”, afirma Marta Ortega Pérez, presidenta de la Fundación MOP.

La inauguración de la muestra ha atraído a numerosaspersonalidades del ámbito cultural y político. Entre los primeros en recorrer la exposición se encuentran la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, miembros de la Corporación Municipal, así como representantes de diversas instituciones como la Fundación Barrié, la Universidad de A Coruña y el Gobierno autonómico.

Un recorrido por la obra de Irving Penn

La muestra, que se presenta en la nave del muelle de Batería, se ha montado con una cuidada selección de las obras más emblemáticas de Irving Penn, quien a lo largo de siete décadas de trabajo revolucionó la fotografía de moda con su estilo único. Penn se hizo famoso por su enfoque minimalista, fotografiando a sus modelos contra fondos neutros para resaltar los detalles de los tejidos, gestos y expresiones. Sin embargo, su obra va más allá de la moda.

Sus retratos de personajes influyentes y de gente común, como comerciantes o vendedores ambulantes, son igualmente conmovedores e impactantes.

La Fundación MOP no solo pone a disposición del público una de las retrospectivas más completas de Penn hasta la fecha, sino que también ha realizado una edición especial del catálogo, que estará disponible en español para los visitantes de la exposición. La colaboración con instituciones como The Metropolitan Museum of Art y la Fundación Irving Penn ha permitido que la muestra llegue a A Coruña con una curaduría excepcional a cargo de Jeff L. Rosenheim y Joyce Frank Menschel.

Con esta nueva exposición, la Fundación Marta Ortega Pérez sigue consolidándose como un referente cultural en Galicia, con el objetivo de ofrecer al público una experiencia única que fomente el acceso a la fotografía y la reflexión sobre el legado de artistas de talla internacional como Irving Penn.