El biógrafo de Ana Pontón considera que “Gaza es peor” que Auschwitz

La única biografía de la líder de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, está firmada por Suso de Toro, escritor e integrante de las listas del BNG en las pasadas elecciones. Hombre de cabecera del nacionalismo gallego y, también, de José Luis Rodríguez Zapatero, como autor que es de ‘Madera de Zapatero’, libro en el que recorre la vida del expresidente socialista.

Un autor, el gallego, que no deja indiferente a nadie, como viene de demostrar con una de sus últimas publicaciones en la red social X, en donde sugiere que “Gaza es peor” que Auschwitz.

“Al final los sionistas con su crueldad sin límites nos convencen de que, después de todo, los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auscwitz y resulta que Gaza es peor”, afirma de Toro en una publicación que cierra invitando a “Spielberg y Polansky a hacer la película”: “¿La harán? Ah, no, que no conviene a Israel”.

Después de esto, los mensajes arreciaron en redes sociales, paso previo a la rectificación de Suso de Toro, cuyo perfil de la red social está encabezado por una breve descripción que trae al caso: “A veces corrijo”.

Así, diez horas después, otro post hilado del autor arrancaba con un “corrijo este tuit, está mal redactado”. Un pequeño punto de partida sobre el que edifica el siguiente argumentario: “Una maldad no tapa la otra. La intención era denunciar el genocidio palestino, no justificar el de los judíos europeos evidentemente. Cualquiera que siga mis cuentas lo sabe”.

Eso sí, la publicación original, hasta el momento, suma más de 207.000 visualizaciones por las 14.400 de la rectificación. Una nueva polémica en un autor que, con frecuencia, arremete contra Israel, algo que se puede comprobar, efectivamente, siguiendo sus cuentas.

Un rápido vistazo a las mismas ofrece a Israel calificativos como “estado criminal y genocida”, que “secuestra y mata niño; “un monstruo que engorda obscenamente cometiendo monstruosidades”.