Cambio de guion en el cielo gallego: del sol de hoy al regreso de la lluvia a mitad de semana

El tiempo en Galicia vivirá esta semana un giro progresivo, pasando de la estabilidad inicial a un escenario marcado por la llegada de lluvias y el dominio de las bajas presiones a partir del miércoles. Según el pronóstico de MeteoGalicia, la jornada de hoy lunes estará marcado por la influencia de las altas presiones, que se extenderán en forma de cuña desde el noroeste, garantizando una jornada de cielos despejados o poco nubosos y un ambiente seco en casi todo el territorio. Solo se esperan algunas nubes bajas en el norte y bancos de niebla matinales en el interior, que se irán disipando con el avance de la mañana.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas tenderán a subir, dejando un ambiente suave en las horas centrales del día. El viento soplará flojo del noreste, con algunos intervalos moderados en el litoral.

El martes, sin embargo, comenzará a notarse el cambio. A lo largo del día aumentará la nubosidad, con nubes altas durante la mañana que se irán volviendo más compactas a medida que avance la jornada. Ya en las últimas horas del día, un frente que entrará por el sur traerá lluvias que se extenderán a toda Galicia durante la noche. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas bajarán, y el viento girará a componente sureste y este, manteniéndose flojo en general.

La jornada del miércoles consolidará el cambio de tendencia. Galicia quedará bajo la influencia de las bajas presiones, con cielos cubiertos y precipitaciones débiles, más probables e intensas en el litoral atlántico y en zonas de montaña. Las mínimas experimentarán un ascenso moderado, mientras que las máximas seguirán descendiendo, dando paso a un ambiente más fresco y plenamente otoñal. El viento, inicialmente flojo del sur, aumentará a moderado en la franja costera durante la noche.

De cara a mediados de semana, el debilitamiento del anticiclón permitirá la aproximación de nuevos centros de bajas presiones por el suroeste, lo que incrementará la probabilidad de lluvias en toda la comunidad. En conjunto, las temperaturas se mantendrán dentro de los valores típicos para esta época del año, confirmando que el otoño gallego ha vuelto para quedarse.