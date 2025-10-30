Conmoción en O Salnés, en Galicia: detenida una madre por implicar a su hija menor en la difusión de contenido sexual

Las pesquisas se iniciaron cuando una mujer acudió a denunciar que ella y su hija menor estaban siendo objeto de coacciones por parte de un hombre con el que había mantenido algunos contactos. Según informó la Guardia Civil de Cambados, el acusado habría conocido a la denunciante a través de una aplicación de citas y, tras reunirse con ella en varias ocasiones, contactó con la menor para solicitarle imágenes y vídeos de carácter sexual. El sospechoso le propuso incluso “dedicarse a vender ese tipo de vídeos”, asegurando que era legal porque contaría con la autorización de su madre.

La menor rechazó la propuesta, momento en el que el hombre comenzó a amenazarla afirmando que “iría a por ella y a por su progenitora”. Sin embargo, las posteriores investigaciones de la Guardia Civil revelaron un giro inesperado en el caso: fue la propia madre quien había puesto en contacto al individuo con su hija. Los agentes comprobaron que la mujer llegó a enviarle varios vídeos de la menor en ropa interior e incluso a entregar al acusado algunas prendas íntimas de la adolescente.

Tras recabar las pruebas, los investigadores procedieron a la detención de la madre, a la que se imputan los delitos de revelación de secretos y contra la libertad sexual, y del varón, acusado de explotación sexual, corrupción de menores, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la libertad sexual.

Libertad provisional con cargos

En el momento de las detenciones se incautaron diversos dispositivos electrónicos que habrían sido utilizados en la comisión de los hechos y que están siendo analizados por la Guardia Civil. El material, según los agentes, podría aportar información adicional sobre la magnitud de la actividad delictiva.

Ambos detenidos comparecieron ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cambados, que decretó su puesta en libertad provisional con cargos. La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles del caso y determinar el alcance de los delitos cometidos.