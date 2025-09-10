La costumbre gallega de ir a comer a casa de un desconocido: "Nos hemos pasado un huevo"

Carolina Moura, también conocida como @carolinamoura en la plataforma TikTok, esuna de las influencer más reconocidas de nuestro país, sobre todo por su número de seguidores (1.8 millones). Nació en Portugal, lleva residiendo en Madrid desde hace ya unos años y ha pasado gran parte de su vida en Vigo, todo esto a sus 25 años. En cuanto a la tipología de sus contenidos, se pueden encontrar temas que están relacionados con los viajes, los estilos de vida, la gastronomía, la belleza o la exposición de diversas situaciones cotidianas, entre muchos otros.

De entre todo ello, ha subido un vídeo que ha generado verdadero interés debido a lo único y curioso que es. Nada más comenzar con la publicación, esta tiktoker realiza las siguientes declaraciones: "Hoy vamos a comer a casa de un desconocido". A simple vista, puede parecer que en Galicia existe una costumbre que es presentarse, de repente, en la casa de alguien que no se conoce para que te den de comer. Esto no es para nada así, aunque sí que existe una práctica un tanto similar.

"Venimos a un furancho, una casa tradicional que es un restaurante"

En el territorio gallego existen establecimientos denominados furanchos o loureiros, los cuales funcionan como casas privadas que ofrecen comida casera y vino local. Esto es literalmente lo que Carolina ha hecho durante este vídeo. "Venimos a un furancho, que para quien no lo sepa son casas tradicionales a las que les sobraba el vino, y lo que hacían era montar un restaurante casero en su casa", explica.

Esto es algo que se realiza de manera muy común durante los meses de verano. Principalmente durante el mes de julio, pero ella misma se ha encontrado con "la suerte de que hay algunos que siguen trabajando en agosto". Dada esta casualidad, Moura anuncia que el furancho al que ha ido ha sido a 'Furancho de Pancho', el cual está valorado con un 4,5 estrellas sobre 5 y tuene un total de 925 reseñas.

Valoraciones que superan el notable

Una vez llega a este establecimiento, se sienta en la mesa y procede a visualizar el contenido de la carta, la cual está pegada en un gran recipiente de cristal. En vez de anunciar cuáles han sido los platos que ha pedido, ha mostrado directamente lo que les ha traído el camarero. El entrante ha sido una empanada de atún, de la cual no se han aportado detalles sobre su sabor. Lo siguiente han sido dos platos. Por un lado, una tortilla de chorizo y, por el otro, un plato de pollo con patatas. Ambos han sido muy aprobados por la comensal, ya que ha dicho que "están muy buenos. La tortilla es un ocho y el pollo un siete y medio".

La richada es uno de los platos más característicos de toda la tierra gallega. Se trata de un guiso que combate el frío y que tiene como ingrediente principal la carne, la cual se combina con diversos ingredientes que se pueden tener muy a mano, como pueden ser patatas, cebollas, pimientos y pimentón. Al ser una elaboración que se sirve tan caliente, puede llegar a extrañar que Carolina se lo esté comiendo durante un mes correspondiente al verano como es agosto.

"No es barato porque hemos pedido demasiada comida"

No obstante, en vez de estar guisado, en esta ocasión es carne con patatas y sin carne caliente, por lo que será más agradable de comer con temperaturas altas. "Ahora toca la richada. patatas, cebollas, pimientos y pimentón. Creo que nos hemos pasado un huevo. No puedo más", expresa a la vez que procede a probarlo. "Está buenísimo, es lo mejor", dice a la vez que lo califica con un ocho y medio.

Con todos estos platos, la comida concluye y Carolina procede a mostrar la cuenta, la cual marca un precio final de 32 euros y de 16 para cada comensal, ya que la acompaña una amiga. "No es que sea barato, pero es porque hemos pedido demasiada comida", explica. De hecho, son tales las cantidades que vienen en cada ración que, si "vienes y te pides media, comes de sobra". Finalmente, esta influencer concluye el vídeo expresando que todo está bieny que todo está buenísimo.