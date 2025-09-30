Detenido en Lugo un conductor sin carné tras huir a gran velocidad con droga en el vehículo

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes, cuando agentes de la Policía Local observaron una maniobra sospechosa en la calle Tui. Al intentar dar el alto al conductor, este abandonó bruscamente la intención de estacionar y emprendió una huida a gran velocidad a través de varias calles de la ciudad, alcanzando más de 150 km/h tras incorporarse a la carretera N-6 en dirección A Coruña.

El vehículo, además de carecer de ITV vigente y cinturón de seguridad en el asiento del copiloto, presentaba compartimentos manipulados. La huida terminó cuando el coche entró en un centro de lavado del Polígono de O Ceao, donde varios agentes bloquearon la salida.

El conductor, según informa Europa Press abandonó el vehículo y huyó a pie, desobedeciendo los repetidos avisos para que se detuviera. Finalmente, logró esconderse en la vegetación cercana.

Dentro del vehículo, la Policía encontró más de 100 gramos de diferentes sustancias estupefacientes y documentación vinculada al sospechoso, quien es conocido por intervenciones anteriores. En una segunda intervención policial en la zona permitió localizar un segundo vehículo sospechoso cuyo titular, con antecedentes, portaba un pasamontañas, balines y un teléfono móvil cuya procedencia no pudo justificar.

Horas después, el hombre dado por fugado fue finalmente detenido por la Policía Nacional, mostrando una actitud violenta y poco colaboradora. Contra él se instruyen diligencias por delitos y faltas que incluyen conducción sin permiso, desobediencia a la autoridad, tenencia de drogas y circulación con la ITV caducada.