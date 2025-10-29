Detenido en Lugo un hombre por amenazar gravemente a su pareja y amagar con tirarse por la ventana

Un hombre de 35 años, natural de Tenerife, fue detenido en Lugo acusado de un delito de violencia de género tras protagonizar un violento episodio en el interior de una vivienda de la Rúa Teatro. Los hechos, según fuentes policiales, se produjeron después de que el individuo amenazara e insultara de forma grave a su pareja, hasta el punto de que la mujer, visiblemente afectada, solicitó ayuda y denunció haber sufrido episodios similares en el pasado.

La intervención policial se produjo en un contexto de extrema tensión. Al llegar los agentes, el sospechoso manifestó su intención de arrojarse por la ventana, lo que obligó a activar con urgencia el protocolo de actuación en casos de violencia de género y de riesgo autolítico. Los efectivos consiguieron finalmente reducir al hombre y proceder a su detención, garantizando la seguridad tanto de la víctima como del propio agresor.

Debido a su estado de alteración y a las amenazas de suicidio, el detenido fue trasladado bajo custodia al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) para una valoración médica urgente. Tras recibir el alta, fue conducido a dependencias policiales, donde ingresó en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial.

Durante las diligencias, el arrestado ofreció datos incongruentes sobre su identidad, lo que complicó su identificación inicial. Además, según las mismas fuentes, la responsable del establecimiento hotelero en el que se alojaba mostró su intención de presentar denuncia por los incidentes ocurridos, motivo por el que el hombre fue trasladado de nuevo a la comisaría para completar las gestiones de identificación y registro.

La Policía Nacional mantiene activa la investigación y ha informado a la víctima de los recursos de asistencia y protección disponibles en el marco del protocolo contra la violencia de género.