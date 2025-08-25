Detienen a un santero de Galicia que recetaba sexo como cura milagrosa

Hay quien dice que el poder de las hierbas y de los conjuros esconde el remedio a los males que otros médicos no logran curar. Entre rezos, humo y palabras solemnes, se puede llegar a construir una apariencia de sabiduría que inspira confianza en busca de alivio.

Algo así ha podido venir sucediendo en Galicia nol hace mucho. O al menos eso se deduce de la información que ha facilitado hoy la Guardia Civil y que hace referencia a un santero que podría estar practicando un engaño perverso: el de convencer a los pacientes de que únicamente a través de su cuerpo podrían librarse de los malos espíritus.

En la comarca pontevedresa de Paradanta se ha vivido este episodio insólito e inquietante. Así, la Guardia Civil de Tui ha detenido a un vecino de 55 años que, bajo la apariencia de curandero, podría haber recetado como tratamiento mantener relaciones sexuales con él.

Según la investigación, el detenido utilizaba prácticas de santería para atraer a personas que creían en sus supuestos poderes curativos. Una vez captada su confianza, les aseguraba que el mal que las aquejaba era fruto de un espíritu y que sólo manteniendo sexo con él podrían purificarse y sanar.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui inició una investigación que culminó con su detención el pasado 21 de agosto. Tras pasar a disposición del Juzgado de guardia de Ponteareas, el magistrado decretó su libertad con cargos como presunto autor de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual.