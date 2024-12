La DGT alerta sobre riesgos y puntos conflictivos en las carreteras gallegas para esta Navidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido sobre los posibles riesgos en las carreteras gallegas durante las próximas semanas, en un contexto de previsión de más de 20 millones de desplazamientos por todo el país, de los cuales casi tres millones se concentrarán en la zona Noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria). A este respecto, se han señalado diversos puntos conflictivos en las principales vías de la comunidad, especialmente aquellos que presentan dificultades de tráfico o condiciones meteorológicas adversas.

En la provincia de A Coruña, los tramos más problemáticos incluyen la A-6, en la salida hacia la A-9 en A Coruña, y las carreteras AC-11 y AC-12, que facilitan el acceso a la ciudad herculina. Igualmente, se han identificado como puntos de alta densidad de tráfico varias glorietas clave, como las de Santa Cristina, Bastiagueiro y Santa Cruz, en la AC-173, y la de A Grela, en la AC-552. Además, los accesos a Santiago de Compostela desde la A-6 por la AG-56, y la entrada a la ciudad desde Noia por la AC-543, son zonas con riesgo de retenciones. La AP-9, especialmente en sus accesos a A Coruña, Ferrol y en los peajes de Teo, Cecebre y Macenda, también se contempla como un punto crítico.

Por otro lado, la DGT ha señalado que las condiciones meteorológicas, con nieve y hielo, podrían dificultar la circulación en varios tramos de la A-6 y la AP-9, además de la N-6, N-550 y N-634. En Lugo, el viaducto de O Castro y el tramo de la N-6 en Pedrafita se presentan como áreas conflictivas, así como la A-8 en O Fiouco debido a la niebla densa, y en la zona de Padornelo a La Canda, donde las condiciones meteorológicas podrían generar riesgos adicionales.

En Ourense, los tramos más problemáticos incluyen la N-120, N-525 y OU-540, especialmente en los accesos a la capital y áreas comerciales. Las heladas y la niebla serán factores adicionales de peligro en las carreteras A-52 y N-525. En Pontevedra, los principales puntos de riesgo se localizan en la A-52, en su enlace con la A-55 en O Porriño, y la A-55 entre Vigo y Tui. En cuanto a las condiciones meteorológicas adversas, se recomienda especial precaución en las carreteras N-120 (Alto de Fontefría), N-525 (Alto de San Martiño y Alto de Santo Domingo), N-541 (en Soutelo de Montes y el Alto de Paraño), N-640 (Alto da Rocha, Alto do Marco y Alto Xindiriz), PO-553 (Alto do Faro) y PO-534 (Alto do Candán).

Para afrontar estos retos, la DGT ha desplegado un amplio dispositivo de vigilancia en Galicia. El operativo incluye 46 personas, 358 cámaras de vigilancia, 102 estaciones meteorológicas y 489 paneles de mensajería variable para informar a los conductores en tiempo real. Además, se han instalado 189 cámaras de reconocimiento de matrículas para la detección de posibles infracciones.

La DGT recomienda que los conductores consulten antes de salir las condiciones meteorológicas y del tráfico, adapten su velocidad y lleven cadenas si circulan por zonas de montaña o alta altitud, donde podrían producirse incidencias relacionadas con el hielo o la nieve.