Discuten por un patinete en Vigo y amaga con clavarle un cuchillo a su pareja en presencia de la madre

Un nuevo episodio de violencia de género sacudió Vigo durante la noche del pasado 14 de septiembre. A las 20.24 horas, la Sala de Comunicaciones del 092 recibió una llamada que alertaba de una fuerte pelea en un domicilio de la avenida de Ramón Nieto. En la conversación, además de golpes y gritos, los agentes pudieron escuchar con claridad una súplica: “Para, no pegues a mi mamá”.

La patrulla enviada de urgencia localizó rápidamente el piso guiada por los ruidos que se escuchaban desde el exterior. En la acera encontraron una maleta abierta con ropa desperdigada, anticipo del escenario que se hallaba dentro de la vivienda. Al acceder, los agentes comprobaron que el inmueble estaba completamente revuelto: ropa y enseres tirados, una mesa destrozada y varios muebles dañados.

La mujer que residía allí relató que llevaba dos meses conviviendo con su hermano, su hija y la pareja de esta última. Precisamente este último, un hombre de 28 años, fue, presuntamente, el responsable de los destrozos y la agresión. Según las declaraciones, todo comenzó cuando le arrebató a su pareja el patinete eléctrico sin su consentimiento, lo que desencadenó una acalorada discusión que acabó con la violencia descrita.

El individuo golpeó a su compañera sentimental y también a la madre de ella, que sufrió un severo cuadro de ansiedad durante la trifulca. En un momento de la reyerta llegó a empuñar un cuchillo y, según los testimonios, hizo ademán de clavárselo a su pareja en varias ocasiones. Solo desistió cuando los vecinos, alarmados por los gritos, comenzaron a golpear la puerta para intentar socorrer a las mujeres.

El presunto agresor se encontraba aún en el salón cuando llegaron los agentes. Intentó convencerlos de que todo había sido una estrategia de las mujeres para comprometerlo y echarlo de la vivienda. No obstante, ante la evidencia de los hechos y los testimonios recabados, fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género.