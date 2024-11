Un ejército de 300 bogavantes para repoblar la ría de Vigo

Un equipo de científicos del Centro de Investigación Marina de la Universidad de Vigo (CIM) y de la Universidad de Alicante liberó este martes 300 ejemplares de bogavantes juveniles (Homarus gammarus) en la zona intermareal de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla (Ecimat).

Esta iniciativa busca impulsar la restauración y repoblación de esta especie en la ría de Vigo, como parte del proyecto Climarest, financiado por la Unión Europea con 8,5 millones de euros para desarrollar herramientas y experiencias que restauren ecosistemas costeros desde el Ártico hasta Madeira.

Los ejemplares, de entre 4 y 8 centímetros de longitud, fueron liberados durante la marea baja en un entorno rocoso con abundantes grietas, considerado ideal para su asentamiento y supervivencia.

Según el equipo investigador, liderado por el catedrático Jesús Souza Troncoso del grupo de investigación de Ecología Costera (EcoCost), este espacio no solo facilita el seguimiento de los juveniles, sino que también promueve actividades educativas y la divulgación científica.

La colaboración del Instituto Gallego de Formación en Acuicultura (Igafa) permitió que una treintena de estudiantes participaran en el proceso, enriqueciendo su formación en repoblación y conservación marina, además de fomentar la ciencia ciudadana. La accesibilidad del lugar facilita las observaciones periódicas para evaluar el éxito de la restauración, contribuyendo a la conservación y manejo de la especie.

Una metodología para proyectos futuros

El principal objetivo de esta iniciativa es recuperar las poblaciones locales de langostas. Para ello, se evaluará el comportamiento de los juveniles tras su liberación, observando su capacidad para adaptarse al entorno rocoso y utilizar refugios en las grietas. Esta experiencia servirá para documentar una metodología que pueda ser aplicada en futuros proyectos de restauración marina en Galicia y otras áreas costeras.

Muestra de los ejemplares. UVigo

Los ejemplares liberados fueron criados en el Igafa durante un periodo de 6 a 14 meses, alcanzando entre 4 y 8 centímetros de longitud. Además, cuentan con genética de ejemplares adultos de las Rías Baixas, lo que asegura su adaptabilidad al entorno local y garantiza la continuidad genética de la especie. El seguimiento se realizará mediante observaciones visuales directas para analizar su adaptación y comportamiento, especialmente en las primeras horas y días tras la liberación.

Un proyecto europeo con impacto global

Climarest, acrónimo de Coastal Climate Resilience and Marine Restoration Tools for the Arctic Atlantic Basin, reúne a cerca de 20 instituciones de siete países europeos: Noruega, Francia, Dinamarca, Irlanda, Italia, Portugal y España. Desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2025, el proyecto busca desarrollar herramientas para restaurar ecosistemas y aumentar la resiliencia climática en las costas.

En España, participan en el proyecto la Universidad de Vigo, con Jesús Souza Troncoso como investigador principal, junto con las universidades de Málaga y Alicante. Este esfuerzo de repoblación ha contado con la implicación de investigadores y técnicos como Paula Dabán Losada (Universidad de Vigo) y Laura Leyva Díaz, Pablo Sánchez Jerez y Estela Carbonell Garzón (Universidad de Alicante).

Esta liberación no solo marca un hito en la conservación marina en la ría de Vigo, sino que también sirve de ejemplo para futuros proyectos de restauración en ecosistemas costeros.