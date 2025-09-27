Un empresario de Vigo desmonta su empresa sin avisar y esconde la maquinaria en el puerto

Un empresario de Vigo ha sido sentenciado tras ejecutar una maniobra fraudulenta que incluyó el desmontaje de maquinaria industrial especializada, su ocultamiento en el puerto de la ciudad y un intento fallido de reventa internacional. Los equipos sustraídos estaban destinados al tratamiento UHT (ultra alta temperatura) para la pasteurización de líquidos, y fueron escondidos en dos contenedores portuarios, antes de cualquier embarque o transferencia legal.

La maquinaria fue retirada de una nave que el empresario tenía alquilada, en una operación que buscaba evadir controles comerciales y facilitar su venta a compradores en Estados Unidos. Aunque la transacción no se concretó, el empresario se vio obligado a reembolsar el dinero recibido por adelantado.

La documentación judicial revela la complejidad del caso, que implicó el desmontaje estratégico de equipos de alto valor tecnológico, diseñados para procesos de pasteurización de precisión. La Ciudad de la Justicia de Vigo acogió el proceso legal, en el que se determinaron las responsabilidades penales del acusado. Aunque no se han divulgado detalles sobre la cuantía de la sentencia, el fallo representa un mensaje firme contra prácticas empresariales fraudulentas.

La secuencia de hechos permite reconstruir la estrategia delictiva, desde el desmantelamiento de instalaciones, el ocultamiento en contenedores, hasta el intento fallido de comercialización internacional. Las autoridades consideran que este patrón de conducta merece sanción judicial.

Aspectos como las motivaciones del empresario, la descripción técnica completa de los equipos y los detalles del proceso judicial no han sido revelados, limitando la información pública al núcleo de los hechos probados.