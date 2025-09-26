Ni Vigo, ni Londres, National Geographic dictamina que la Navidad más bonita de Europa está en Cantabria

A menos de tres meses para que las campanas de Navidad vuelvan a sonar, National Geographic ha adelantado su veredicto: el pueblo cántabro de Santillana del Mar alberga el mercadillo navideño rural más bonito de Europa.

Según publica la revista, el conjunto histórico de calles empedradas, casas señoriales y más de medio millón de bombillas convierte la localidad en un escenario de cuento que supera en magia a propuestas de ciudades como Vigo o Londres.

La elección se basa en la combinación de patrimonio, tradición y ambientación que ofrece el municipio durante las fiestas. Desde el encendido de luces a finales de noviembre hasta el 6 de enero, Santillana del Mar se autoproclama "la villa de la Navidad" y programa actividades que, según la publicación, rivalizan con los mercados más reconocidos del continente.

La pasada edición incluyó la "Ciudad de la Navidad" en el Parque de Revolgo, con osos, renos, nieve artificial y recibimiento real a sus Majestades los Reyes Magos.

Patrimonio UNESCO y cabalgata de interés nacional

El corazón de la propuesta es la Colegiata de Santa Juliana, templo románico del siglo XII declarado Patrimonio de la Humanidad, donde se celebran las misas de Nochebuena y Navidad bajo el retablo mayor y los 42 capiteles esculpidos del claustro. A sus pies, el laberinto de callejas se llena de puestos de productos típicos, artesanía y dulces que atraen a visitantes de toda España. National Geographic subraya que la misa en este entorno supone “una inmersión en la esencia histórica de las fiestas”.

La tradición se combina con espectáculo: la cabalgata de Reyes, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, desfiló el pasado año con más de quinientos actores que recrearon escenas bíblicas entre carrozas iluminadas. Además, la Plaza Mayor se convirtió en lienzo para un videomapping que proyectó sobre las fachadas medievales historias navideñas con música y animación, una apuesta por la modernidad que sorprendió a pequeños y mayores.

La expectativa ya genera reservas anticipadas en los establecimientos rurales de la comarca, convencidos de que Santillana volverá a ser “el destino donde la Navidad sabe a pueblo, historia y nieve”.