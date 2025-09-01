Encontrado el cuerpo sin vida de un anciano de 87 años desaparecido en Láncara, Lugo

El cuerpo sin vida del hombre de 87 años desaparecido en el municipio lucense de Láncara fue encontrado este sábado por la tarde en la parroquia de Xunqueira de Abaixo. El octogenario, que padecía demencia, había sido reportado como desaparecido por sus familiares horas antes, lo que activó los operativos de búsqueda en la zona. Los hechos ocurrieron en esta localidad de la provincia de Lugo, donde se concentraron los esfuerzos para localizar al anciano.

Hipótesis de muerte accidental

Según las primeras investigaciones, la hipótesis que se baraja es la de una muerte accidental tras sufrir una caída. El cuerpo fue localizado a última hora de la tarde del sábado, poniendo fin a la angustiosa incertidumbre de la familia y los servicios de emergencia que participaron en la búsqueda.

Las autoridades competentes se han hecho cargo de la investigación para determinar las causas exactas del fallecimiento, aunque todo apunta a un trágico accidente. El suceso ha conmocionado a la pequeña comunidad de Láncara, donde los vecinos colaboraron en las labores de búsqueda hasta el triste desenlace.