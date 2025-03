Se entrega el acusado de agresión sexual en un aparcamiento de Vigo tras no presentarse al juicio

El hombre acusado de agredir sexualmente a otro varón en los baños de un aparcamiento del centro de Vigo, Borja F.F., ha decidido entregarse a la justicia tras no comparecer en el juicio programado para este martes en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Su incomparecencia llevó al tribunal a dictar una orden de búsqueda y detención con ingreso en prisión provisional, pero horas después el encausado se presentó voluntariamente junto a su abogado. Tras una reunión con la sala, la Audiencia ha fijado una nueva fecha para la vista oral, que se celebrará el próximo 4 de abril, y ha emitido un auto de libertad provisional con la condición de que el acusado comparezca en sede judicial los días 27 de marzo, 1 y 3 de abril.

Incomparecencia del acusado

La sección quinta de la Audiencia Provincial tenía previsto juzgar este martes a Borja F.F., acusado de un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia, por los que la Fiscalía y la acusación particular solicitan un total de 11 años de prisión. Sin embargo, al no presentarse en el tribunal y no poder ser localizado por su abogado, la vista fue suspendida y se activó la orden de detención.

El tribunal decidió revocar esta orden tras su entrega voluntaria, pero con la condición de que cumpla estrictamente con las comparecencias previas a la fecha del juicio.

Agresión en un aparcamiento

Los hechos por los que Borja F.F. será juzgado ocurrieron en la madrugada del 29 de mayo de 2022 en el aparcamiento de Rosalía de Castro, en el centro de Vigo. Según el escrito de acusación, el acusado abordó a la víctima en la calle con la excusa de invitarle a consumir cocaína y lo llevó hasta los baños del párking.

Una vez allí, intentó obligarlo a practicarle una felación y, ante la negativa de la víctima, lo empujó y lo agredió sexualmente tras bajarle los pantalones por la fuerza. Posteriormente, lo tiró al suelo y abandonó el lugar llevándose su teléfono móvil.

Delitos y posible condena

Por estos hechos, el acusado se enfrenta a una acusación de agresión sexual y de robo con violencia, con una solicitud de pena de 11 años de prisión en total. La celebración del juicio el 4 de abril será clave para determinar su responsabilidad en los hechos, tras un proceso que ha estado marcado por su incomparecencia y la posterior entrega ante la justicia.