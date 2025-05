El festival Escenas do Cambio arranca el jueves con 15 espectáculos internacionales

El festival Escenas do Cambio retorna este jueves a Santiago de Compostela con una potente propuesta de 15 espectáculos de danza, teatro, música y artes vivas que invitan a reflexionar sobre el presente y explorar nuevos imaginarios sociales.

La cita, que se extenderá hasta el sábado 11 de mayo, se celebra entre la Cidade da Cultura y el Salón Teatro, con artistas y compañías procedentes de ocho países y una programación marcada por la diversidad, el riesgo creativo y el compromiso con las grandes cuestiones contemporáneas.

Organizado por la Xunta de Galicia bajo la dirección artística de Kirenia Martínez, Escenas do Cambio se presenta como un espacio de experimentación escénica que cuestiona los límites entre disciplinas y pone el foco en temas como el amor romántico, la representación de las personas racializadas, la salud mental, los cuidados o el constante estado de alerta que impone la sociedad actual.

Cinco estrenos absolutos, siete obras que se verán por primera vez en Galicia y dos estrenos internacionales en España dan forma a una edición que también tendrá una extensión digital. La artista gallega Mercedes Peón ofrecerá un concierto exclusivo y efímero a través de Internet con "Lo intangible y el no mundo", mientras que Raissa Avilés, artista suiza de origen colombiano, pondrá en escena una potente propuesta que mezcla cumbia, reguetón, rock y noise para desmontar los estereotipos sobre la pasión amorosa en "La María y la espeluznante seducción".

Entre las propuestas gallegas destacan los estrenos de Elvi Balboa y el Colectivo D'ellas, que presentarán las piezas de danza "Baunsbak" y "Velaiquich, Amooorch!" con música en directo en los exteriores del Gaiás. También el grupo portugués Nuisis Zobop se estrena en Galicia con una "Fuga para o tempo presente", un montaje que fusiona filosofía, danza y poesía pensado para público a partir de los seis años.

La línea musical continuará con "Roland mon Amour", de Funboa Escénica en coproducción con el Centro Dramático Galego y el Centro Dramático Nacional, donde la artista Cris Balboa se convierte en una DJ frágil e introspectiva. Arnau Obiols, por su parte, transformará el espacio en un paisaje sonoro con "So de Cop", una instalación sonora hecha de conchas, hojas y maderas. El montaje "Ruido", de la compañía Ça Marche, ofrecerá al público infantil un dispositivo interactivo para crear sonidos en directo sobre escenas de cine proyectadas.

El teatro físico e interactivo tendrá presencia con la compañía suiza Fluctus y su obra "I'm not a hero", centrada en la figura del héroe contemporáneo. Reinaldo Ribeiro, artista canario, cuestionará la representación de los cuerpos racializados con dos piezas performativas: "Black Through Red" e "I'm not an influencer (Schwarzenegger exterminó mi futuro)".

Otros momentos destacados serán la actuación de Amalia Fernández con "Solala", un recorrido por la memoria y la identidad en tres actos, y el estreno en España de "Worn Out", de la compañía surcoreana Chumpan Yamoo, un solo de danza donde el cuerpo interactúa con objetos aparentemente inanimados.

Escenas do Cambio busca no sólo mostrar nuevas narrativas, sino también fomentar la conexión entre artistas y audiencias. Tres acciones clave completarán el programa: una actividad de mediación organizada por VACAburra con personas con discapacidad, un encuentro con el público antes del estreno de "Exposure" (coproducción de coreógrafos de Cuba, Bélgica y Australia), y el laboratorio Comando Dramatúrxico, dirigido por Afonso Becerra, que explorará los cruces entre dramaturgia y recepción escénica.

Las entradas están disponibles en Ataquilla y en el Museo Centro Gaiás. La programación completa se puede consultar en escenasdocambio.org y en la web de la Cidade da Cultura. El festival cuenta con la colaboración del INAEM, el Instituto Camões y el Goethe Institut.