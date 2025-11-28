Fin a una larga huida: siete años de cárcel para el ‘Rambo gallego’ por una cadena de robos con violencia

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol ha impuesto una condena de siete años y cinco meses de prisión al conocido como ‘Rambo gallego’, responsable de una sucesión de robos con fuerza —uno de ellos con violencia en vivienda habitada—, una tentativa de robo y un delito de resistencia grave a la autoridad.

La sentencia, hecha pública este viernes, describe una actividad delictiva sostenida y cada vez más agresiva mientras el acusado permanecía en paradero desconocido tras no regresar al penal lucense de Monterroso al finalizar un permiso penitenciario.

Según el fallo, los hechos se produjeron entre finales de 2021 y principios de 2022 y generaron inquietud en varias zonas rurales de Ferrolterra, especialmente en el entorno del parque natural de As Fragas do Eume, donde el hombre llegó a refugiarse durante su fuga de más de diez meses. El condenado cumplía entonces pena por diversos delitos, entre ellos el asesinato de un joven en Cuntis en 1996.

Tres robos y un forcejeo con la Guardia Civil

Los hechos probados recogen tres asaltos distintos y un violento episodio final al ser localizado por la Guardia Civil.

El primero tuvo lugar el 29 de diciembre de 2021 en una vivienda vacacional de Cabanas. El condenado escaló hasta una ventana, la forzó y se llevó alimentos y otros objetos tras usar una silla como improvisada escalera. Una cámara de seguridad grabó toda la secuencia y permitió su identificación.

El segundo episodio, considerado el más grave, ocurrió la madrugada del 25 de enero de 2022 en San Sadurniño. El acusado accedió al garaje de una vivienda habitada, robó una cartera con 850 euros y, al ser sorprendido por el propietario, le golpeó en la cara con un bastón metálico, causándole lesiones que requirieron varios días de recuperación. Por este delito se le imponen cuatro años y siete meses de prisión.

El tercer incidente se produjo el 3 de febrero de 2022 en Valdoviño, cuando intentó forzar la ventana de una vivienda mientras los dueños dormían. El ruido los despertó y lograron ahuyentarlo antes de que consumara la entrada, quedando acreditada la tentativa de robo con fuerza en casa habitada.

Poco después, una patrulla de la Guardia Civil acudió a la zona. A pesar de las órdenes de alto y de dos disparos intimidatorios al aire, el hombre emprendió la huida hacia una zona boscosa. Al ser alcanzado, se produjo un forcejeo en el que trató de golpear al agente con otro bastón metálico. El juzgado aprecia una resistencia activa grave, agravada por reincidencia, lo que añade ocho meses más de prisión a la condena total.

Indemnizaciones y decomisos

El fallo obliga además al condenado a indemnizar con 850 euros a una de las víctimas, cantidad que se abonará con parte del dinero hallado en su poder. También se ordena el comiso de los 1.228 euros que portaba en el momento de su detención y de una mochila con diversos objetos utilizados en su actividad delictiva, entre ellos guantes, un pasamontañas y una linterna.

La sentencia rechaza los argumentos de la defensa, que alegó estado de necesidad y dilaciones indebidas. El tribunal sostiene que el acusado, al encontrarse huido tras un permiso, podía haber cubierto sus necesidades vitales por medios legales y actuó con ánimo de lucro en todos los delitos.

La resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de A Coruña en los próximos días.