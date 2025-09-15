Los gallegos podrán usar el bono turístico desde este lunes hasta el 25 de diciembre

El Bono Turístico impulsado por la Xunta de Galicia comienza este lunes a estar operativo y podrá canjearse hasta el 25 de diciembre en los establecimientos adheridos. En total, se descargaron 16.666 bonos que representan una inyección para el sector de 2,5 millones de euros, de los cuales la Xunta financia 1 millón a través de Turismo de Galicia.

Cada usuario pudo acceder a un máximo de dos bonos de 150 euros cada uno, cofinanciados en un 40% por la Xunta y en un 60% por la persona solicitante.

Actualmente, el programa cuenta con 495 establecimientos adheridos, distribuidos en las cuatro provincias gallegas: 194 en A Coruña, 91 en Lugo, 63 en Ourense y 147 en Pontevedra.

El plazo de adhesión para empresas y agencias de viajes estará abierto hasta el 1 de diciembre, siempre que los negocios tengan un centro de trabajo en la comunidad y estén relacionados con actividades turísticas.

Dada la situación derivada de los incendios del pasado verano, la Xunta anunció que realizará campañas específicas para fomentar que los usuarios empleen este bono en establecimientos situados en los municipios más afectados, con el objetivo de favorecer la reactivación turística de esas zonas.

El programa del Bono Turístico fue creado en 2020 como una herramienta para desestacionalizar la demanda, incentivar viajes en temporada baja y apoyar económicamente a un sector clave en Galicia.

Desde su puesta en marcha, se han activado más de 63.000 bonos, movilizando más de 16,5 millones de euros. Según datos del ejecutivo autonómico, en el pasado año 2024 supuso una inyección de 2,5 millones de euros y contó con la participación de más de 400 negocios turísticos de toda la comunidad.