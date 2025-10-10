Golpe a los radicales: siete ultras detenidos por altercados violentos en Galicia

a Policía Nacional ha detenido a siete individuos vinculados a grupos ultras de dos aficiones futbolísticas enfrentadas, tras una serie de agresiones violentas ocurridas en las localidades gallegas de Pontevedra, Vigo y Marín. La operación, desarrollada por la Brigada Local de Información de la Comisaría de Vigo-Redondela, se enmarca en una investigación que sigue abierta y no descarta nuevas detenciones.

Los hechos se remontan a principios del mes pasado, cuando cinco miembros de la peña celtista Tropas de Breogán identificaron a dos integrantes del Frente Bokerón, grupo ultra vinculado al Málaga C.F., en una zona comercial. Tras coordinarse y cubrirse el rostro, los agredieron utilizando objetos contundentes.

Días después, siete personas encapuchadas, entre ellos miembros del Frente Bokerón y acompañantes, irrumpieron en una cervecería de Vigo, donde se encontraban dos ultras celestes, que lograron huir antes de ser atacados.

La escalada de violencia continuó horas más tarde en Marín, cuando 27 jóvenes encapuchados entraron en un pub portando defensas extensibles y objetos peligrosos para agredir al grupo rival. Ninguna de las partes presentó denuncia, lo que, según la Policía, es habitual en este tipo de enfrentamientos, donde los implicados prefieren “resolver sus disputas de forma violenta”.

Tras recopilar pruebas, se logró identificar y detener a siete personas: cinco pertenecientes a Tropas de Breogán y dos del Frente Bokerón, estos últimos residentes en Marín. A todos se les imputan delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria, y han sido puestos a disposición judicial.