Los temidos ultras del PAOK invaden Vigo en el regreso de la Europa League a Balaídos

El Estadio de Balaídos será testigo este jueves del encuentro de la segunda jornada de la UEFA Europa League entre el Celta de Vigo y el PAOK de Salónica. Más de 600 aficionados, principalmente del grupo ultra Gate 4, han viajado a Vigo, provocando la activación de protocolos de seguridad para prevenir posibles incidentes.

Gate 4 representa la expresión más intensa del apoyo al PAOK, un club fundado en 1926 por refugiados griegos de Constantinopla. Sus seguidores son conocidos por crear atmósferas intimidantes denominadas El Infierno Negro, caracterizadas por cánticos, bengalas y banderas en negro y blanco.

El colectivo se autodefine como un bastión antifascista y anarquista, con una identidad profundamente arraigada en la cultura de la Macedonia griega. Su lema, "PAOK por encima de todo", refleja un compromiso que va más allá del fútbol, integrando a diversos sectores sociales como gitanos, presos y emigrantes.

Controversias y Activismo Internacional

Su trayectoria está marcada por un activismo político radical y episodios de confrontación. En 1992, provocaron la suspensión de un partido de la UEFA contra el Paris Saint-Germain, siendo sancionados con dos años de exclusión europea, posteriormente reducidos a uno. La trágica muerte de Alkis Kampanos en un enfrentamiento con el Aris en 2022, que resultó en doce condenas por homicidio, ilustra la intensidad de sus rivalidades.

Los incidentes de Gate 4 no se limitan al ámbito futbolístico. En 1999, un accidente de autobús costó seis vidas; en 2018, el presidente del club irrumpió armado en un partido, paralizando el campeonato. Recientemente, en 2024, protagonizaron enfrentamientos en Brujas durante un partido de Conference League.

Su activismo político internacional es igualmente significativo. En la primera jornada europea, organizaron manifestaciones contra las acciones de Israel en Gaza, demostrando que su compromiso trasciende el ámbito deportivo. Esta dimensión política, combinada con su historial de violencia, mantiene a las autoridades de Vigo en máxima alerta durante su visita.

Dispositivo de Seguridad

Las fuerzas de seguridad han desplegado un amplio operativo para garantizar la seguridad durante el partido. La llegada de más de 600 aficionados, conocidos por su radicalidad, ha activado todos los protocolos preventivos, recordando episodios anteriores como el dispositivo movilizado en Donosti, que finalmente concluyó sin incidentes.

El Celta de Vigo busca su primera victoria europea de la temporada, mientras Gate 4 promete convertir Balaídos en un escenario de pasión, reivindicación y una intensa atmósfera futbolística.