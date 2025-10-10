La Policía detiene a 21 ultras relacionados con los incidentes violentos de la Final de la Copa del Rey

La Policía Nacional han detenido en las últimas horas en las provincias de Sevilla, Barcelona, Tarragona y Girona a 21 personas pertenecientes a los grupos ultras en el deporte Boixos Nois y United Family, a quienes se les imputan los delitos de desórdenes públicos, daños y pertenencia a grupo criminal. Además, a uno de los arrestados se le imputa también los delitos de atentado contra agente de la Autoridad y lesiones. A estos últimos hay que sumar la detención de un miembro de Boixos Nois, la cual se produjo el día de los hechos por atentar también contra los agentes.

El pasado 26 de abril, en las horas previas al partido de fútbol correspondiente a la final de la Copa de S. M. el Rey 2025, entre el Real Madrid CF y FC Barcelona, se produjeron una serie de incidentes en la plaza de San Francisco de Sevilla, protagonizados por miembros de los grupos ultras Boixos Nois y United Family, hermanados ideológicamente, quienes se enfrentaron violentamente a los integrantes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional desplegados en el lugar, resultando heridos de diversa consideración una docena de estos agentes.

Durante los disturbios, los aficionados radicales efectuaron destrozos en el mobiliario de un bar cercano y, ante la intervención de las unidades policiales, comenzaron el lanzamiento de todo tipo objetos contundentes, mesas, sillas y mobiliario urbano al objeto de impedir el trabajo de estas unidades.

A raíz de estos incidentes se inició la investigación de la “Operación Cañebolo”, desarrollada por las Unidades Territoriales de Información de las Jefaturas Superiores de Policía de Cataluña y Andalucía Occidental, coordinadas por la Comisaría General de Información, con el apoyo de la Oficina Nacional del Deporte (OND) de la Policía Nacional.

La Policía Nacional, vuelve a demostrar una vez más, su capacidad y determinación para erradicar la violencia en el fútbol español, aplicando una política de “tolerancia cero” contra los movimientos extremistas, radicales y violentos en el deporte.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, continúa abierta, por lo que no se descartan más detenidos.