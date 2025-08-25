Un guardia civil fuera de servicio, en libertad tras la persecución mortal de Monforte (Lugo)

Monforte de Lemos (Lugo) sigue conmocionada tras la trágica muerte del agente de la Policía Local Eusebio Cuesta Díaz, de 32 años, que perdió la vida en la madrugada del sábado durante una persecución. El coche patrulla en el que circulaba junto a su compañero, Francisco Cao, se salió de la vía e impactó contra una edificación en la parroquia de Ribas Altas, cuando trataban de interceptar a un conductor que se había dado a la fuga en un control de alcoholemia.

El hombre al que seguían resultó ser un guardia civil de 52 años, vecino de Castro Caldelas (Orense), que se encontraba fuera de servicio. Fue detenido e investigado por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia y por desobediencia, aunque la calificación de los delitos podría modificarse a lo largo de la instrucción.

La jueza de guardia del Juzgado de Primera Instancia de Monforte decretó su puesta en libertad, sin que el fiscal solicitase prisión, e impuso como medida cautelar la retirada del permiso de conducir. El investigado se acogió a su derecho a no declarar.

Un control que acabó en tragedia

La patrulla del turno de noche del viernes 22 de agosto realizaba un control de documentación en la rúa Leopoldo Calvo Sotelo. Al detener a un vehículo con una conducción irregular, los agentes apreciaron síntomas de embriaguez en el conductor y le solicitaron que realizara la prueba de alcoholemia. El hombre se negó, increpó a los agentes y arrancó a toda velocidad.

La persecución culminó poco después, a la altura de la iglesia de Ribas Altas, cuando el coche policial se salió de la vía y chocó contra una construcción en el margen derecho. El agente al volante, Eusebio Cuesta, falleció en el acto. Su compañero resultó herido e ingresó en el Hospital Comarcal de Monforte, donde evoluciona favorablemente.

Consternación en Monforte

El alcalde, José Tomé, expresó el “profundo dolor” de la corporación y decretó tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearon a media asta. El cuerpo de Cuesta fue velado en el tanatorio Silleiro y recibió sepultura tras un funeral en la iglesia de San Antonio, en su barrio natal.

El Concello ya ha anunciado que, en el próximo pleno ordinario previsto para septiembre, se le concederá a título póstumo la Medalla de Monforte de Lemos.