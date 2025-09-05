Un hombre detenido en A Coruña por destrozar la puerta de un bar con una señal de tráfico

Un acto de vandalismo en pleno centro de A Coruña terminó con la detención de un hombre que utilizó una señal de tráfico para derribar la puerta del bar Travertino, ubicado en la calle Huertas. El incidente, que se produjo de madrugada, provocó importantes destrozos en el establecimiento y generó alarma entre los vecinos.

La propietaria del local aseguró que el daño económico no se limitó al dinero sustraído, apenas calderilla de la caja registradora, sino a los graves perjuicios materiales y administrativos que deberá afrontar para recuperar la normalidad del negocio.

La rápida intervención ciudadana fue clave para frenar al sospechoso. Un trabajador de la biblioteca municipal, alertado por el estruendo del impacto, avisó a la policía, que logró interceptar al individuo a escasos metros del lugar.

La Policía Científica se desplazó al bar para realizar las diligencias pertinentes: toma de huellas, recopilación de restos y documentación fotográfica del destrozo. El uso de una señal de tráfico como herramienta de forzamiento sorprendió por su violencia y por el nivel de daño que provocó.

El detenido permanece bajo custodia policial mientras se completa el atestado. Las autoridades investigan los hechos para determinar las responsabilidades legales y posibles antecedentes del individuo.