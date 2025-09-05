Rescate extremo: un senderista herido cerca del cañón del Eume (A Coruña) es evacuado en helicóptero

Un senderista resultó herido mientras realizaba una ruta en las inmediaciones del cañón del Eume, en el municipio de A Capela (A Coruña), lo que desencadenó una compleja operación de emergencia en terreno montañoso.

El 112 Galicia activó de inmediato los servicios de rescate tras recibir el aviso. Los Bomberos del Eume fueron los primeros en localizar al accidentado, pero la complicada orografía del lugar hizo inviable una evacuación terrestre convencional.

Ante esta situación, el Servizo de Gardacostas de Galicia movilizó el helicóptero Pesca 2, que logró acceder al punto exacto donde se encontraba el senderista. La operación exigió una coordinación precisa entre Urxencias Sanitarias, Bomberos del Eume, Guardia Civil y Gardacostas, cada uno aportando su experiencia para garantizar un rescate seguro.

El helicóptero completó la evacuación y trasladó al herido directamente a un centro hospitalario. Aunque no se han revelado detalles sobre su identidad ni estado de salud, se confirmó que la intervención fue exitosa.

El operativo siguió el protocolo habitual para rescates en zonas de difícil acceso: activación del 112, despliegue de equipos terrestres, evaluación de la situación y, si es necesario, intervención aérea especializada.