Intervienen un arsenal de armas oculto en una maleta en el aeropuerto de Vigo

El Juzgado de Instrucción de Vigo investiga el hallazgo de un importante arsenal oculto en una maleta intervenida en el aeropuerto de Peinador durante un operativo de la Guardia Civil. En el marco de la actuación, desarrollada en la mañana de este miércoles, fue detenido un hombre de 42 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de tráfico de armas.

Según han confirmado fuentes próximas a la investigación, los hechos se produjeron cuando una de las maletas facturadas en un vuelo con destino a Las Palmas levantó sospechas en los controles de seguridad. Al pasar por el escáner de rayos X, los operadores detectaron formas que parecían corresponderse con armas de fuego, por lo que se activó el protocolo correspondiente y se dio aviso inmediato a la Guardia Civil.

Los agentes procedieron a inspeccionar el equipaje en presencia de su propietario y confirmaron las sospechas: en el interior se hallaron seis armas cortas (pistolas), un revólver, una escopeta de cañón recortado, una mira telescópica y un arma larga tipo escopeta. Todo el material fue decomisado y trasladado a dependencias policiales para su análisis.

El detenido, según las mismas fuentes, explicó a los agentes que había recibido 3.000 euros en un hotel próximo al aeropuerto a cambio de introducir las armas en su maleta y transportarlas hasta Canarias. Los investigadores tratan ahora de determinar el origen y destino final del arsenal, así como si el sospechoso forma parte de una red organizada dedicada al tráfico de armas entre la península y las islas.

Por el momento, la causa se encuentra bajo secreto y no se han facilitado más detalles sobre las diligencias en curso. Las fuentes judiciales consultadas han avanzado que no está previsto que el arrestado pase a disposición judicial este jueves, mientras continúa la toma de declaraciones y el análisis de las armas intervenidas.