Un mapa viral sitúa a Galicia como la comunidad española líder en atropellos a un animal imposible de adivinar

Un tuit publicado por el usuario @gomezdetejada se ha hecho viral al mostrar un mapa que coloca a Galicia como la comunidad autónoma con más atropellos… de canguros. La publicación, acompañada del texto "Me ha parecido muy interesante esta estadística de canguros atropellados en España" generó sorpresa y desconcierto entre miles de usuarios que comentaron la extraña afirmación.

Aunque muchos interpretaron la imagen como una broma o un meme, lo cierto es que existe un antecedente real. En septiembre de 2024, una conductora atropelló a un canguro en Dodro, en la provincia de A Coruña. Según informó La Voz de Galicia, el animal había escapado de una finca privada en la que vivía legalmente y estaba identificado con chip. El caso llamó la atención por lo insólito de que un canguro circulara por una carretera gallega y apareció en titulares de todo el país.

El tuit despertó reacciones de todo tipo. Algunos usuarios se lo tomaron con humor: "Ahora entiendo por qué hay tantos carteles de peligro de fauna salvaje", escribió uno. Otro bromeó: "Primero los jabalíes, ahora los canguros. Galicia siempre un paso por delante". También hubo quien mostró incredulidad: "Pensaba que era un meme, pero resulta que pasó de verdad". Las respuestas acumularon miles de "me gusta" y dieron pie a memes en los que Galicia aparecía señalizada con siluetas de canguros, al estilo de las señales de tráfico australianas.

Galicia no es un lugar donde vivan canguros de forma natural, pero la presencia de animales exóticos en recintos privadoshace posibles sucesos puntuales como el de Dodro. Aquel atropello, registrado en 2024, explica que la comunidad aparezca en el mapa viral y demuestra cómo un hecho aislado puede acabar convertido en material de conversación masiva en redes sociales.