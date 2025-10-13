Muere un hombre tras atragantarse en un restaurante de Vilalba (Lugo)

Un vecino de Xermade (Lugo) falleció este domingo mientras comía en un restaurante del municipio lucense de Vilalba. El suceso se produjo alrededor de las 14.30 horas en un establecimiento situado en la calle Galicia, donde el hombre disfrutaba de una comida en compañía de su hijo.

Según informó el 112 Galicia, el hombre comenzó a encontrarse mal en pleno almuerzo. Testigos indicaron que el fallecido estaba comiendo pulpo cuando sufrió un episodio repentino de ahogamiento o malestar. Por el momento, se desconoce si el origen del suceso fue un atragantamiento o un ataque súbito, aunque todo apunta a que no pudo digerir una porción del alimento.

El incidente provocó momentos de gran nerviosismo entre los comensales y el personal del local. Unos miembros de la Cruz Roja que se encontraban por la zona fueron los primeros en intervenir e intentar reanimar al hombre mientras se esperaba la llegada del personal sanitario del PAC de Vilalba.

Hasta el lugar también se desplazó el helicóptero medicalizado del 061, que llegó a aterrizar en la villa, pero finalmente no fue necesario realizar el traslado, ya que el hombre había entrado en parada cardiorrespiratoria dentro del propio restaurante.

Agentes de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil colaboraron en el operativo de emergencia, coordinando el tráfico y prestando apoyo a los sanitarios.