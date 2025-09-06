Muere un trabajador en Ourense al caer con su máquina por un terraplén

Un trabajador perdió la vida este sábado en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras tras caer con la máquina cargadora que operaba por un terraplén. El suceso, confirmado por el 112 Galicia, se produjo mientras el operario realizaba labores habituales de movimiento de tierras en una zona de obra.

La alerta fue dada por un compañero, quien contactó con la central de emergencias ante la sospecha de una posible defunción. Los servicios de socorro se desplazaron rápidamente al lugar, incluyendo UrxenciasSanitarias de Galicia-061, Bomberos y GES de Valdeorras, Guardia Civil y Protección Civil. A su llegada, los equipos solo pudieron certificar el fallecimiento del trabajador.

Detalles del accidente El siniestro se produjo en el contexto de tareas rutinarias con maquinaria pesada. La cargadora se precipitó por un desnivel sin que, por el momento, se hayan reportado causas externas ni intervención de terceros. La identidad y edad de la víctima no han sido reveladas, siguiendo el protocolo habitual de privacidad.

Los medios locales, citando el parte del 112 Galicia, han catalogado el hecho como un accidente laboral grave. No se han comunicado aún actuaciones de la Inspección de Trabajo ni detalles sobre posibles investigaciones judiciales.

Las autoridades permanecen a la espera de los informes técnicos que puedan esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.