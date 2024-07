El personal exige una reunión al Ayuntamiento para resolver la huelga de la basura

El personal del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de A Coruña ha exigido una reunión al Ayuntamiento para resolver el conflicto al no producirse avances en la negociación con la empresa concesionaria, Prezero, y con residuos acumulados en las calles. Así lo ha manifestado el portavoz del comité de empresa, Alfonso Seijo, tras solicitar esta petición a través del Registro Municipal de Maria Pita, acompañada por "documentos que acreditan los incumplimientos de la compañía".

Lo ha hecho en el marco de una huelga iniciada el pasado 24 de junio, promovida por la organización sindical mayoritaria en el comité, el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL), con motivo de "despidos injustificados", "externalización de servicios" e "incumplimientos" del convenio.

"Solicitamos por enésima vez una reunión" con representantes del Consistorio, ha anunciado, tras apuntar que el Ayuntamiento "tiene parte de culpa" de que el conflicto continúe y criticar que este comité "nunca haya sido recibido" por el gobierno municipal.

Reivindicaciones

"Nos quisimos reunir con ellos para denunciar los graves incumplimientos de la empresa", ha explicado y ha recordado que lo que solicita este colectivo es "que se respete el pliego y el convenio colectivo". "Parece que a nadie le importa que no salgan los servicios que tienen que salir, que no paguen a los trabajadores el dinero que se les debe y que no se den los cursos de formación obligados por ley", ha puntualizado.

"Esperamos que nos reciban, que nos escuchen", ha añadido Seijo, quien ha tachado de "patético" que la plantilla haya tenido que "llegar a un conflicto para que la empresa respete el convenio". "No sé por que se nos está criminalizando", ha apostillado.

Emergencia santaria

Por su parte, el Ayuntamiento de A Coruña ha declarado la emergencia sanitaria y a partir del miércoles, día 24, el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos se reforzará con una nueva compañía.

En este sentido, la alcaldesa, Inés Rey, ha informado de que ya hay "alguna" empresa interesada en realizar la recogida y transporte de residuos de forma urgente.

"Mañana a las 10.00 horas termina el plazo para la presentación de ofertas y a lo largo de la mañana se analizarán y se procederá al encargo y a partir de ahí inmediatamente tendrá que prestarse el servicio", ha subrayado.

La alcaldesa ha especificado que se trata de "una contratación de emergencia" y que el Consistorio pide "una disponibilidad bastante amplia en cuanto a medios materiales y humanos"; en concreto, 13 vehículos y 32 operarios.