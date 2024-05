Una ‘Pretty Woman’ en versión estafadora

Todos conocemos la versión original de ‘Pretty Woman’; aquella cinta en la que el rico hombre de negocios interpretado por Richard Gere termina por cambiar su vida después de conocer, casi sin querer, a una profesional del amor encarnada por Julia Roberts. La película, no obstante, tenía un final original y alternativo, más trágico y oscuro, en el que la protagonista era desechada y abandonada, condenada a volver a su otra vida.

Porque en este tipo de historias siempre existe la posibilidad de otra final. Como acaba de verse en Lugo, donde el Juzgado de lo Penal número 2 ha impuesto hoy una pena de 22 meses de cárcel a una mujer acusada de estafar algo más de 45.000 euros a un hombre en el municipio lucense de Ribadeo.

Los dos protagonistas de esta historia se conocieron en septiembre de 2020, en un club de alterne de la localidad. Un encuentro en el que la imputada -ahora condenada- se percató “rápidamente de su especial debilidad anímica y afectiva”, tal y como recoge el escrito fiscal.

A partir de ahí, “urdió una trama para obtener a su costa el mayor beneficio económico posible”, haciéndole creer para ello que estaba profundamente enamorada y simulando mantener una relación sentimental.

De este modo, la mujer comenzó a solicitar a la víctima ayudas económicas para hacer frente al pago de deudas, enfermedades de familiares y otros asuntos que el hombre abonó mediante transferencias bancarias a la cuenta del hijo de la acusada, y cuyo importe total ascendía hasta los 45.365 euros.

Por estos hechos, la Fiscalía pedía inicialmente una pena de prisión de tres años, que ha sido rebajada a 22 meses tras alcanzarse un acuerdo de conformidad.

La acusada ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena, de modo que no tendrá que ingresar en prisión al carecer de antecedentes penales y ser su condena inferior a los dos años. No obstante, ello queda supeditado a que no vuelva a delinquir en un plazo de tres años y a que abone en tiempo y forma la indemnización pactada.

Esta asciende a los 45.365 euros estafados. Para su abono, las partes han consensuado cuotas de 1.260 euros mensuales, por lo que terminará de devolver la deuda en un plazo de 36 meses.