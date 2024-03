Qué hacer en Galicia en Semana Santa: qué comer, qué visitar y excursiones imprescindibles

Aunque un poco más pasada por agua de lo deseado, la Semana Santa ya está aquí. Unas fechas especiales en las que Galicia ofrece diferentes planes y posibilidades, desde algunas de las mejores procesiones que mantienen vivo el vínculo con la historia y tradición, hasta lugares inolvidables pasando por fiestas en las que degustar la mejor gastronomía.

Semana Santa en Viveiro y la Mariña Lucense

Playa de las Catedrales. Pxhere

Viveiro es uno de los sitios de Galicia en los que más se vive la Semana Santa. En esta localidad marinera de Lugo el Viernes Santo es el día grande y en el que las calles se visten de gala. Aprovecha tu viaje para conocer los monumentos de la localidad, subir al mirador de San Roque (a más de 300 metros sobre el nivel del mar) y, si dispones del tiempo suficiente, acércate al lugar más visitado de la Mariña Lucense y uno de los emblemas turísticos de Galicia, la Playa de las Catedrales.

Semana Santa en Fisterra y la Costa da Morte

Costa da morte. Pixabay

Fisterra, durante siglos considerada final del mundo, es una localidad coruñesa de la Costa da Morte que también es popular por ser el lugar donde muchos peregrinos terminan su Camino después de haber visitado la tumba del Apóstol en Santiago. También es uno de los destinos más populares de Galicia durante la Semana Santa ya que tiene la distinción de Interés Turístico de Galicia.

Fiesta Medieval de Monforte y la Ribeira Sacra

Si buscas una experiencia diferente te recomendamos la Feira Medieval que se celebra el sábado día 30 y 31 de marzo en Monforte de Lemos. Animación callejera, exhibiciones de combates, prácticas de tiro con arco o espectáculos de cetrería son algunas de las opciones de ocio que se podrán realizar en la conocida capital de la Ribeira Sacra.

Si buscas algo más, desde Monforte de Lemos puedes acercarte a los miradores de los Cañones del Sil, visitar alguna de las bodegas de esta denominación de origen o hacer alguna de las preciosas rutas de senderismo que hay en la Ribeira Sacra».

Semana Santa en las termas ourensanas

Termas de Outariz. Turismo de Ourense

Desde las Burgas de Ourense, pasando por las demás pozas termales ubicadas en los márgenes del río Miño, como son las Termas de Outariz, Chavasqueira o Prexigueiro. Con sus aguas humeantes, ideales para tratamientos de reuma, artritris, asma o infecciones de la piel, las termas te ofrecen la posibilidad de vivir una jornada al aire libre. Y si buscas algo más salvaje, puedes acercarte a las piscinas naturales de la zona, que son gratuitas.

Degustar el requesón y la miel en As Neves

Los amantes de la gastronomía tienen una cita obligada en As Neves (Pontevedra). Allí, cada Viernes y Sábado Santos se celebra la Feira do Requeixo e do Mel. Este delicioso producto es elaborado principalmente por las gentes de Cerdeira y aderezado con miel como manda la tradición.

Todos los asistentes podrán degustar el viernes 29 y sábado 30 de marzo este manjar acompañado de miel y disfrutar con las actuaciones musicales mientras los más pequeños se deleitaran con la animación infantil de una fiesta en Galicia de Interés Turístico.

Probar el queso del Cebreiro

Queso del Cebreiro. Wikipedia

Vinculada también a la Semana Santa, la Feira do Queixo do Cebreiro alcanza este año, el Viernes Santo, su XXVI edición en Pedrafita do Cebreiro con el objetivo de exaltar este queso fresco, con Denominación de Origen Protegida, considerado uno de los más exquisitos del país, y elaborada con leche pasteurizada, sin conservantes ni productos medicamentosos, que lo convierte en un delicioso manjar.

Durante la feria las queserías acogidas al Consejo Regulador pondrán a la venta sus deliciosos quesos a precios populares.

Los asistentes a esta jornada también podrán adquirir otros productos elaborados de forma artesana, como miel, vino, pan, artículos de cuero, disfrutar de los pasacalles o deleitarse con bailes regionales.