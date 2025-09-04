Muere un trabajador en Riotorto (Lugo) tras ser alcanzado por una procesadora forestal

Un trabajador perdió la vida este jueves en el Lugar A Ermida, en Espasande de Baixo, Riotorto (Lugo), tras ser alcanzado por una procesadora forestal.

El siniestro se produjo en torno a las 11:30 horas, en una zona de complicado acceso, y fue comunicado por un compañero del fallecido, quien alertó al 112 Galicia indicando que el afectado podría estar ya sin vida, aunque no permanecía atrapado por la máquina.

Tras la llamada, los gestores de emergencias movilizaron a los Bomberos de Barreiros, al GES de A Pontenova, a la Guardia Civil, efectivos de Protección Civil y el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al punto, solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.