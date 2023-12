Rueda califica de "chantaje político" las amenazas de déficit cero y exige saber "qué se negocia bilateralmente con Cataluña"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha valorado esta mañana, en su visita al barrio vigués de Navia -donde la Xunta impulsará hasta 1.600 nuevas viviendas de promoción pública- el actual contexto económico y político nacional. Un escenario marcado por la reunión, ayer, tras año y medio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y por las amenazas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de reducir a cero el margen de déficit de las comunidades si el PP tumba en el Senado la senda de déficit planteada en el Consejo de Ministros.

A este respecto, Rueda no ha dudado en calificar de "chantaje político" las declaraciones de la vicepresidenta cuarta del gobierno de Sánchez, al tiempo que se ha preguntado "qué clase de negociación es esa" en la que una de las partes, en vez de "ponerlo todo encima de la mesa, empieza mentiendo".

No en vano, y como ha recordado el máximo dirigente gallego, la misma ministra que manifestaba en su momento que no había nada sobre la condonación de la deuda a Cataluña dos días antes de que se supiera que se había negociado, "es la misma que dijo ayer que no se está haciendo ninguna negociación bilateral también con Cataluña".

"Todos sabemos que estaba mintiendo, supongo que ella la primera. Por lo tanto, un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde quien lo preside no cuenta la verdad sobre algo fundamental, tiene muy poco valor", ha lamentado Alfonso Rueda.

En este marco, el presidente de la Xunta ha exigido saber "qué se está negociando bilateralmente con Cataluña y, a lo mejor, con alguna otra Comunidad Autónoma". Una negoción, apunta, que supondrá importes que, en última instancia, se van a detraer de lo que corresponde al resto.

Valoración del déficit

Asimismo, Rueda ha valorado también los techos de déficit marcados por el Ejecutivo central, que se reserva el 2,9% de la capacidad de endeudamiento, dejando a las comunidades el 0,1%. Algo, apunta, que "no tiene ningún sentido" toda vez que las comunidades autónomas son las que atienden los servicios públicos más importantes, como la sanidad, la educación, o el resto de prestaciones sociales. "No vamos a poder tener prácticamente ninguna capacidad de endeudamiento", ha incidido, si bien ha resaltado que es algo que Galicia ya tenía previsto en sus presupuestos.

El presidente gallego ha criticado también la falta de colaboración del Gobierno central, lamentando que "les gusta hablar mucho de la cogoberanza y, cuando tienen ocasión de demostrar que es así, hacen todo lo contrario".

"¿Qué tipo de negociación es esa? ¿Qué ganas de colaborar tienen?", se ha cuestionado Rueda, antes de advertir que la condonación de la deuda a Cataluña "supone que esos recursos se están detrayendo de lo que nos corresponde a todos", motivo por el que Gobierno se ve obligado a ofrecer porcentajes tan bajos de endeudamiento a las comunidades. "Y si no lo aceptamos, les da igual, porque ya están comprometidos con quien realmente les importa, con quien realmente les sostiene, con quien realmente les dirige el gobierno", ha añadido.