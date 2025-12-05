Rueda ensalza el “buen hacer” de Protección Civil y pide reforzar la coordinación ante futuras emergencias

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso hoy en valor la “entrega y muy buen saber hacer” de los voluntarios de Protección Civil, así como del conjunto de los servicios de emergencia, extinción de incendios y fuerzas y cuerpos de seguridad, a los que agradeció su “comportamiento ejemplar” durante la ola de incendios registrada el pasado verano.

Lo hizo durante el acto anual de entrega de medallas al mérito organizado por la Asociación Provincial de Agrupaciones de Protección Civil de Ourense (AVPC), un homenaje que reconoció el trabajo de voluntarios individuales, distintas agrupaciones y otros servicios vinculados a la gestión de emergencias.

Acompañado por el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, el mandatario gallego subrayó que la coordinación entre todos los agentes implicados resultó “fundamental” para hacer frente a una situación “muy difícil”, marcada por días “tremendos” en los que cada persona “dio lo mejor de sí”.

Aun así, Rueda insistió en la necesidad de “aprender y no olvidar” lo ocurrido, con el objetivo de estar preparados para futuras contingencias. “Ojalá que no tengamos que pasar por algo así, pero debemos estar listos para responder”, afirmó.

Durante su intervención, el presidente destacó el respaldo de la Xunta a los servicios de emergencias y recordó el esfuerzo inversor realizado en los últimos años. Según expuso, el Gobierno gallego ha destinado 15 millones de euros a reforzar el equipamiento de Protección Civil y otros 3 millones a acciones formativas, dotando al sistema de herramientas renovadas y de un mayor grado de profesionalización.

Gracias a este impulso y al compromiso de los propios voluntarios, Galicia cuenta actualmente con 4.500 personas integradas en 236 agrupaciones, cifras que sitúan al sistema autonómico de protección civil “en máximos históricos”.

Rueda resaltó además la “labor fundamental” que desempeñan estos equipos sobre el terreno, tanto en apoyo a la Guardia Civil y a los servicios de extinción e intervención —incluidas las fuerzas armadas y los dispositivos sanitarios— como en las tareas de asistencia a la ciudadanía en momentos críticos. Este trabajo, aseguró, va “mucho más allá de una profesión” y representa una auténtica “vocación de entrega” que enorgullece a Galicia “de forma colectiva e individual”.

El presidente trasladó también un reconocimiento especial a los alcaldes y alcaldesas, a quienes consideró “fundamentales” para impulsar y consolidar las agrupaciones de Protección Civil en los ayuntamientos, reforzando así la red territorial que permite una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia.

Rueda concluyó su intervención reiterando la gratitud de la Xunta hacia “toda la marea naranja” y asegurando que las áreas de atención y prevención de emergencias seguirán siendo prioritarias, algo que, recordó, también se refleja en los presupuestos de 2026.