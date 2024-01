La Xunta envía una carta al Gobierno por las "averías continuas" en trenes y se cuestiona si busca "hacer daño político"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, se ha dirigido este jueves al Ministerio de Transportes para exigir que actúe ante las "averías continuas" en las conexiones ferroviarias. Tras el "desinterés" del Ejecutivo estatal ha sugerido intención de "hacer daño político", pero ha avisado de que "perjudican a muchísimos usuarios".

El paso de Vázquez se produce en la misma jornada en la que un fallo eléctrico en la estación de tren de A Coruña impidió la salida y la llegada de trenes desde primera hora de la mañana.

A preguntas de los medios tras la reunión semanal de la Xunta, Rueda ha subrayado que le gustaría decir "que las averías de hoy" son "novedad", pero ha matizado que, "por desgracia, no lo son". "Son casi la tónica habitual", ha apostillado.

En este sentido, ha continuado con que, "cuando esto se convierte en tan habitual", ya se generan "sospechas de desinterés" a la hora de "querer arreglar problemas que afectan a muchísima gente". Así, ha enumerado que hay "averías continuas" e "incidentes", pero también "deficiencia en lo material" y "poca celeridad" en resolver estos problemas frente a la "enorme celeridad" que, a su modo de ver, se muestra "con las comunidades autónomas de siempre, las que ayer le doblaron el pulso al gobierno" -en referencia a la negociación de los decretos anticrisis-.

"Hacer daño político"

En este punto, ha avanzado que la conselleira se ha vuelto a dirigir al Ministerio para trasladar que "esto no puede seguir así, que algo tienen que hacer". "Ya no sé si es por hacer un daño político a una comunidad que no les interesa, pero están perjudicando a muchísimos usuarios", ha advertido.

La misiva firmada por la conselleira de Infraestruturas y dirigida al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, hace referencia a la situación vivida este jueves en A Coruña como ejemplo de lo que califica como "urgente necesidad de actuación" para "resolver todas las problemáticas" que afectan al servicio ferroviario en Galicia.

Vázquez sostiene que las incidencias por "averías, falta de personal o insufiencia de plazas" en la línea entre A Coruña y Vigo "ya no son puntuales" sino "habituales" y que "causan quejas y problemas a la multitud de usuarios que ven afectadas sus posibilidades de movilidad". También apunta a la "falta de modernización" del Feve Ferrol-Ribadeo "a pesar de existir un compromiso expreso en el año 2018 por parte del Gobierno de España de llevar a cabo un plan de actuaciones en los servicios y en las instalaciones asociadas a la línea de ancho métrico de Ferrol a Ribadeo para mejorar así la calidad del servicio".

"Durante las Navidades se han producido dos accidentes en los que afortunadamente no ha habido heridos, pero sí ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar con urgencia en esa línea ferroviaria", añade Vázquez, que pide al Ministerio que informe sobre las actuaciones previstas para resolver una situación que califica de "crónica". "Desde la Xunta de Galicia consideramos urgente que el Gobierno de España le ponga freno a esta situación con soluciones inmediatas para garantizar unos servizos de tren eficientes y fiables a los gallegos", concluye la conselleira antes de demandar una reunión con el secretario de Estado de Transportes.