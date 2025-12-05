Así es el primer gastroescaperoom del mundo

La diferenciación es clave para encontrar un hueco en el apabullante escenario gastronómico en un Madrid en el que la oferta es amplísima. Por eso, dar con un concepto especialmente distinto en el que pasarlo muy bien y, además, en el que se come fenomenal, es complicado. Pues, justamente, son estos los ingredientes de la receta del éxito de Experiencity Express Train, el primer «gastroescaperoom» del mundo y se encuentra en Madrid (gastroescaperoom.com). Es decir, se trata de un «escape room» con restaurante, ideado por Experiencity (80 euros por persona). Pero vayamos por partes, porque a esta idea tan genial, no le falta un detalle.

Combina estrategia, misterio y gastronomía en un original «escape room» dentro de un tren con varios vagones (para entre dos y seis los de la cafetería y hasta ocho, los demás), cada uno con una decoración y una vajilla distinta. En ellos, quien participa viaja por Asia, Texas, Italia, India, Inglaterra, Irlanda y Nueva York. El local, además, cuenta con otro secreto, el de “Los impostores”, que admite hasta 24 personas. A estos ocho, en breve se sumarán esos en los que podremos recorrer la Polinesia y México, además del espacial, en el que realizar un viaje al espacio.

Según traspase la puerta, comenzará su aventura, ya que es una revisora quien le llevará a su estancia privada, porque cada vagón posee su temática y sus juegos. Sepa que aquí se viene a comer y a jugar, mientras viaja alrededor del mundo. Nos cuentan los entresijos del proyecto Sofía Missirlaki, maître y encargada de la operativa, y Paula Sánchez. La directora de desarrollo de experiencias de Experiencity, agencia de experiencias especializada en ofrecer a sus clientes juegos, escapes, desafíos y retos de carácter lúdico, confirma que en la capital cuentan con doce locales y en España, con cerca de 40: «La calidad de los menús es tan importante como el juego. Para mantenerla, es necesario poseer un equipo cualificado, que procede del mundo de la hostelería. Es una propuesta de dos horas y media en un formato muy replicable, de ahí que tengamos previsto abrir en otras ciudades de España», añade Paula. Ambas confirman que el secreto del éxito radica en que quien reserva, «se escapa de la rutina del día a día, porque es partícipe de una historia ajena a la persona. Se implica en una vivencia, que comparte con los suyos y se siente realizada».

Gastroscaperoom. Jesus G. Feria Fotógrafos

Sí, en cada parada de este tren imaginario, los jugadores resuelven enigmas, mientras prueban recetas inspiradas en el destino concreto. Nosotros optamos por viajar a Italia y como es costumbre, nos explican Paula y Sofía, es un país en el que es característico reunirse en una mesa para comer una pasta al dente: «Pero cuidado, en tu viaje conocerás a la mafia De La Rossa y tendrás que descubrir qué traman. Es el jugador quien, como detective, debe descubrir el caso, resolviendo los juegos, que pueden ser de observación, habilidad, lógica o de memoria. También, hay mucha tecnología», advierten. ¿Ves ese cuadro? Preguntan: «Esconde un juego».

Del desayuno a la cena

Así, en nuestro recorrido italiano en la primera estación llegó a la mesa «La cruda realitá», un carpaccio de buey aliñado con sal y aceite de oliva virgen extra, lascas de queso parmesano y frutos secos; en la segunda, «El favorito de la mamma», un risotto a los cuatro quesos con polvo de pistacho y albahaca, mientras que al llegar a la última muy disfrutable es la tarta de tiramisú. Si escoge el asiático, la busqueda de la flor de loto es el objetivo, no sin dejarse llevar por los sabores orientales y probar las crunchyozas, las brochetas «samurai» y el mochi de «cheesecake». Y, si son ustedes «fans» de «Friends», reserven en el que va destino Nueva York para que así adentrarse con los suyos en el apartamento más famoso de la Gran Manzana. Le sorprenderán los American Mac N Cheese, una cazuelita de macarrones con queso americano con un leve regustillo picante, la «Forajidos burger» y el brownie como toque dulce. Recuerde, si alguno de los platos de la propuesta tematizada no le convence, todos servidos por «revisores» del tren, pida la carta, ya que puede elegir cualquier entrante y plato principal.

Si desean acudir un fin de semana, reserven a un mes vista. El día lo estructuran en cinco turnos. A las 9.15 comienza el juego y los desayunos y continúan los «brunch», comidas, meriendas y cenas. De lunes a jueves, los almuerzos comienzan a las 14.45 y después llegan las meriendas y cenas.