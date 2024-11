Bodegas Bilbaínas, elegida mejor propuesta enoturística en la categoría Arquitectura, Parques y Jardines

Tras ganar un premio Best Of de enoturismo a nivel regional y revalidar el título en la ceremonia internacional celebrada en Verona (Italia), Bodegas Bilbaínas (Haro, La Rioja) se ha convertido ahora en ganadora del People’s Choice Award, que se otorga por votación del público general. Se trata de unos de los galardones de enoturismo más prestigiosos del mundo, organizados por la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino. La bodega riojana, con más de 120 años de historia, ha sido elegida mejor propuesta enoturística en la categoría Arquitectura, parques y jardines.

El pasado mes de octubre, Bodegas Bilbaínas ya ganó el mismo galardón en la ceremonia Best of Wine Tourism en Bilbao, en la que competía a nivel regional, y en Verona, donde competía a nivel internacional. El jurado elogió su amplia propuesta enoturística, el impecable estado de conservación de su arquitectura histórica, sus magníficos jardines y sus múltiples espacios dedicados al enoturismo. Desde 1999, los premios Best Of Wine Tourism Awards de Great Wine Capitals ponen de relieve la calidad de las empresas de enoturismo de Adelaida (Australia Meridional), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo | Cape Winelands (Sudáfrica), Hawke’s Bay (Nueva Zelanda), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Porto (Portugal), San Francisco | Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso | Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

Una experiencia enoturística única

Bodegas Bilbaínas es hoy la mayor propietaria de viñedos de Haro, cuna de la D.O. Ca. Rioja. Suma cerca de 225 hectáreas de viña, 3.400 m2 de calados subterráneos (laberínticas cavas para conservar el vino) y vinos que ya son un emblema de la región, como Viña Pomal o La Vicalanda. Con la máxima calidad como premisa, elabora sus vinos con uva procedente de sus viñedos en Haro, donde desarrolla prácticas sostenibles para preservar el entorno. También combina las prácticas más tradicionales con las más avanzadas para dotar a sus vinos de una personalidad única. Bodegas Bilbaínas exporta a más de 20 países y, en 2024, sus vinos han recibido más de 70 reconocimientos en todo el mundo.

La visita a la bodega es un viaje por la historia de La Rioja, ya que su origen se sitúa en 1859, cuando los propietarios de la bodega Savignon Frères de Burdeos decidieron trasladarse al otro lado de la frontera huyendo de la gran plaga del oídium, a la que seguiría la filoxera. Se instalaron al lado de lo que hoy es el Barrio de la Estación de Haro, y fueron pioneros en la producción de vinos y espumosos en la zona. Pero a finales del siglo XIX decidieron volver a Burdeos y pusieron a la venta su bodega.

En 1901, el empresario vasco Santiago Ugarte compró las instalaciones, con la exportación como primer objetivo. Abrió oficinas comerciales por todo el país y creó marcas como el espumoso Lumen, comercializado como “champagne” con gran éxito, o Viña Pomal, una enseña de referencia que identificaría a la bodega para el resto de su historia. Hoy, la fachada de Bodegas Bilbaínas y un cuidado jardín de más de 5.500 m2 reciben al visitante, un marco incomparable para actividades en grupo, degustaciones y comidas o cenas. El edificio principal es un bello exponente de la arquitectura “enológica” francesa de finales del siglo XIX de imponentes dimensiones, con un gran hall de dos alturas. El recorrido por su sala central, sus salas de barricas, su gran comedor y su museo es un paseo por la historia del vino en La Rioja: depósitos de fermentación de madera, paredes de piedra, vetusta viguería y un parque de barricas inmenso.

Cuando la bodega fue adquirida por Raventós Codorníu, se realizó una rehabilitación para recuperar el edificio de estilo decimonónico que en los orígenes de la bodega era la “estación de tren” de la misma y punto de partida de los vinos con destino a Francia.

Hoy, Bodegas Bilbaínas ofrece un amplio portfolio de experiencias enoturísticas que permiten sumergirse en la historia de la bodega y de Haro, pero también en el conocimiento del mundo del vino. Esto le permite atraer a un perfil de visitantes diverso, desde los curiosos que pasanpor la bodega por primera vez como los amantes del vino que buscan catas especiales. Sus múltiples espacios interiores y exteriores (bodega, viñedos, etc.) la convierten, también, en el escenario perfecto para eventos sociales como bodas y comuniones, o eventos corporativos.