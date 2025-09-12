Cómo hacer bastones de espinaca crujientes y saludables: sin fritura ni harina

¿A quién no se le ha antojado un buen palito alguna vez? Cuando pensamos en aperitivos, casi siempre nos vienen a la mente opciones fritas o rebozadas en harina. Si bien, la receta tradicional de los bastoncillos es precisamente frita, hoy quiero proponerte una alternativa mucho más ligera y saludable: palitos de espinaca sin frituras ni harinas.

Crujientes, nutritivos y muy fáciles de preparar, son ideales para disfrutar sin culpas.

Cómo hacer bastoncillos saludables

Ingredientes

Un manojo grande de espinacas frescas

2 huevos

1 taza de avena procesada

1 diente de ajo picado

2 cucharadas de queso rallado ( puede ser bajo en grasas o normal)

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Aceite en Spray

Espinacas Freepik

Preparación

Lo primero es lavar muy bien las hojas de espinaca, cortar los tallos gruesos y hervirlas unos 2-3 minutos. Después hay que escurrir, presionando con un colador o un repasador para quitar el exceso de agua. Luego pícalas con un cuchillo o viértelos en una procesadora hasta que queden muy pequeñas.

A continuación, en un bol, mezcla las espinacas picadas con los huevos, la avena, el ajo, el queso y los demás condimentos. La mezcla tiene que quedar húmeda pero moldeable. Si ves que es muy líquida añade un poco de avena.

Humedece las manos y, poco a poco, vas moldeando la mezcla en forma de palitos.

Acomoda los bastoncillos en una bandeja de horno rociada con aceite en spray y hornéalos a 200º unos 20-25 minutos. Es importante que les des la vuelta a mitad de cocción para que queden dorados y crujientes por ambos lados.

Cómo acompañar los palitos de espinacas

Al igual que los bastoncillos normales, estos bastoncillos siempre van mejor acompañados con salsa. A continuación te dejo varias guarniciones saludables para llevar este sencillo aperitivo al siguiente nivel:

Cremosas y Frescas

Salsa de yogur: Con yogur griego, pimienta, sal, limón y un ligero toque a menta.

Con yogur griego, pimienta, sal, limón y un ligero toque a menta. Humus de garbanzos: Esta salsa tradicional aportará a tu plato un sabor vibrante .

Esta salsa tradicional aportará a tu plato un sabor vibrante . Salsa Tzatziki: Yogur con pepino rallado, ajo y eneldo, esta salsa griega dará un vuelco a tu aperitivo.

Verdes y nutritivas

Crema de guisantes: guisantes cocidos, menta fresca y yogur griego, ideal si te gustan las salsas cremosas.

guisantes cocidos, menta fresca y yogur griego, ideal si te gustan las salsas cremosas. Dip de calabacín asado: calabacín asado, ajo asado, limón y aceite si buscas un sabor más otoñal.

calabacín asado, ajo asado, limón y aceite si buscas un sabor más otoñal. Dip de brócoli con almendras: brócoli hervido, almendras limón, AOVE y yogur griego si te gustan los contrastes de sabores.

Para un toque dulce-salado