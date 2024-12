Enoturismo interactivo en Bodegas José Pariente

Pariente Tradición Familiar celebrará una cata especial interactiva. Una experiencia donde poner a prueba los sentidos y explorar los aromas protagonistas de los vinos de sus tres Bodegas: José Pariente, Prieto Pariente y A Vilerma.

Durante esta experiencia se visitarán sus emblemáticas salas de elaboración y se realizará una cata comentada donde los asistentes se adentrarán en los aromas de sus creaciones.

Se degustarán: José Pariente Verdejo (DO Rueda), Las Fincas de José Pariente (DO Rueda), A Vilerma (DO Ribeiro) y Confines de Prieto Pariente (DO Cebreros).

Será el sábado día 7 a las 12 horas en la Bodega José Pariente.

Duración de unas 2 horas. Se catarán cuatro vinos y habrá picoteo. Solo para adultos, con un aforo muy limitado. PVP: 30 euros.

Para más información contactar con enoturismo@josepariente.com