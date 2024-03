Estos son los errores más comunes que puedes cometer al hacer café

El café es una bebida protagonista en la rutina diaria de un gran número de personas alrededor del mundo. Independientemente de los beneficios que aporta a la salud o porque ayuda a prevenir algunas enfermedades, lo cierto es que también triunfa por su sencillez, lo que permite su preparación tanto en un local de restauración como en nuestro domicilio particular.

No obstante, debido a lo sencillo que resulta preparar un café, es común o bien cometer errores inconscientes a la hora de prepararlo en nuestra casa o bien no sacar el máximo rendimiento y sabor a esta bebida cuando, más allá de tener en cuenta la calidad del grano y la del agua.

Asimismo, es importante conservar el café adecuadamente en recipientes herméticos para que no pierda sus propiedades y resguardarlo de temperaturas extremas y en un lugar libre de humedad.

Molienda no adecuada del grano

Aunque se puede comprar ya molido, lo ideal es molerlo uno mismo teniendo en cuenta la cafetera donde se vaya a realizar el café para sacar un mejor sabor, aunque con ciertas particularidades generales.

Una molida demasiado gruesa provocará que el café esté más aguado debido a que el agua se filtra más rápido y no extrae los sabores adecuadamente. Por el contrario, si el molido es muy fino, es posible que se obstruya la cafetera y, por lo tanto, resultará en un café amargo.

La cafetera italiana, la más común en España, necesita un café molido de grano medio, al igual que la cafetera de vacío, mientras que las cafeteras de filtro, por su parte, usan una molienda un poco más fina. En el caso de las cafeteras francesas o las filtradas en frío, debe usarse un café molido de grano grueso.

Prensar el café

Independientemente de la cafetera que se use, se deberá rellenar el recipiente donde se deja el grano molido de una manera óptima y no prensarlo. Si se prensa, el agua no se podrá filtrar adecuadamente a través del café.

No hervir el agua previamente

Es recomendablehervir el agua antes de echarla, y no dejar que se vaya calentando con el café, siendo más común este error en las cafeteras italianas. Si se utiliza el agua ya hirviendo, se reducirá el tiempo de preparación del café y se aumenta su sabor. También es ideal retirar la cafetera italiana del fuego cuando empiecen a salir borbotones y después echarle agua fría en la parte inferior.

No cerrar la tapa de la cafetera

Cuando tenemos una cafetera italiana, es aconsejabledejar abierta la tapa cuando se hace el café, ya que se el resultado será un café con un sabor menos amargo.

Temperatura excesiva

La temperatura a la que se pone la cafetera debe ser adecuada: si el fuego está muy alto, el café se extraerá tan rápido que saldrá aguado y tendrá poco sabor. Por el contrario, si el fuego está demasiado bajo, tardará más tiempo en prepararse y, al estar tanto tiempo en contacto con el calor, el café puede quemarse.

No limpiar la cafetera

Se debe realizar una limpieza a la cafetera de manera regular para que esta funcione adecuadamente. Aparte por un motivo higiénico, también porque hacerlo mejora la elaboración del café, ya que, si hay residuos en la cafetera de preparaciones anteriores, estos afectarán al sabor y a la calidad de futuras elaboraciones de esta bebida.