Faustino Rivero Ulecia: un año de celebraciones por el 125 aniversario de la familia Rivero

La Rioja oriental goza de una larga tradición vitivinícola. Corría el año 1899 cuando la familia Rivero inició su andadura en la localidad riojana de Arnedo. 125 años después, el grupo Marqués del Atrio ha experimentado un crecimiento que le ha llevado a estar entre los mejores del mundo. Actualmente, son la cuarta y la quinta generación las que lideran el negocio familiar y han querido homenajear el legado y su historia con una celebración muy especial en la bodega Faustino Rivero Ulecia, uno de los estandartes del grupo, situada en la ciudad donde nacieron: Arnedo (La Rioja).

Con motivo de esta celebración, la bodega quiso celebrarlo con la creación de un menú maridaje por parte de Miguel Caño. El chef del restaurante Nublo, que cuenta con una estrella Michelín, se basó en las referencias de la marca -Blanco, Crianza, Reserva, Gran Reserva y Rosado– para la confección de una propuesta gastronómica en la que se pudo reconocer la esencia de Faustino Rivero Ulecia.

En 2023, el Grupo Marqués del Atrio cerró su año con una facturación de 58 millones de euros. Dentro de estos resultados cabe destacar que la marca Faustino Rivero Ulecia concentró más del 50% de la facturación global de la compañía. Dicha marca fue una de las primeras que, a finales de la década de los 60, la familia comenzó a embotellar y comercializar. Hoy, parte de los vinos bajo este sello se elaboran cerca de la que fue la bodega originaria del grupo. Su nombre es el de un miembro de la 3ª generación de la familia, tío abuelo de la actual generación al mando, quien acometió esta tarea de comercialización.

En este año, cuando se cumplen 125 del inicio de la aventura, la quinta generación de la familia bodeguera del Grupo Marqués del Atrio ha querido aprovechar la ocasión para reinventar su firma más identitaria: Faustino Rivero Ulecia. Con el objetivo de apelar a un público más joven, desde el grupo se ha apostado por una identidad visual más limpia, colorida y reconocible, pero que mantiene y refuerza la historia de la marca.

La nueva imagen de Faustino Rivero Ulecia Rioja, con esa pátina de frescura y modernidad, está pensada para hacer reconocible la marca en cualquier lugar, sin por ello dejar de lado los elementos más representativos de la imagen de la marca. Entre ellos, el más importante es la firma manuscrita, que se mantiene como guiño a esa asociación ya forjada a base de tiempo con la calidad, la cercanía y la tradición. Tras el rebranding, el nombre "Faustino Rivero Ulecia" aparece también, por primera vez, plasmado en una tipografía moderna, de palo seco o sans serif, tanto en la etiqueta principal como en el cuello de la botella, que persigue ese afán de reconocimiento y visibilidad. Se trata de una botella personalizada, creada ad hoc para este líquido por uno de los proveedores de vidrio del grupo bodeguero.

Durante lo que va de año, la bodega riojana se ha hecho con diferentes reconocimientos relevantes para el sector del vino. Uno de ellos, el más reciente, ha sido la calificación de sobresaliente en la Guía Peñín 2025 en las referencias Faustino Rivero Ulecia Gran Reserva (DOCa Rioja) y su Albariño (DO Rías Baixas), con 91 y 90 puntos respectivamente. Esta última etiqueta también ha sido galardonada en los premios Decanter World 2024 con una valoración de 93 puntos. De igual modo referencia Faustino Rivero Ulecia Crianza D.O.Ca Rioja obtuvo medalla de oro en la categoría “Best of Show Rioja in retail markets” en el prestigioso concurso Mundus Vini, uno de los certámenes más relevantes en el ámbito vitivinícola internacional. Este mismo vino también ganó otra medalla de oro en el Berliner Wine Trophy, uno de los concursos más grandes y significativos del mundo del vino, patrocinado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino.

Además, este año la bodega ha apostado por uno de los planes que más en auge están en los últimos tiempos: el enoturismo. Por ello, en su página web se ofrece la opción de reservar visitas guiadas con cata para poner el broche de oro a la experiencia. Entre estas propuestas se podrá encontrar: Visita Guiada Bodega + Cata (15€), Visita Guiada + Cata de Vinos Blancos (20€), Visita Guiada Bodega + Cata de vino de 5 denominaciones (20€) y Visita Guiada Bodega + Cata de vinos internacionales (30€).

Grupo Marqués del Atrio

Es el grupo bodeguero riojano de la familia Rivero, que inició su andadura vitivinícola en el año 1899 en la localidad de Arnedo. Desde entonces y gracias al paso de varias generaciones, la bodega familiar, siempre fiel a su legado, ha experimentado un crecimiento que le ha llevado a posicionar sus vinos en los mercados más exigentes del mundo. Actualmente, son la cuarta y la quinta generación las que lideran un negocio que, con una trayectoria de más de 100 años, dos bodegas principales en la DOCa Rioja y presencia en las principales denominaciones del país, se ha posicionado como uno de los grupos bodegueros más destacados en el ámbito nacional e internacional.