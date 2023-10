Los hermanos Alonso crean Sagaz

«Queremos respetar nuestras raíces, pero yendo un paso más allá». Estas fueron las contundentes palabras de los hermanos Alonso del Pozo en la inauguración de su primer proyecto gastronómico hace poco más de un año. Y vaya sí han dado «un paso más» los hermanos, Borja y Jairo, ya que en este corto espacio de tiempo no solo han logrado un merecido y reconocido lugar en la gastronomía, sino que acaban de anunciar la constitución de Sagaz, una nueva entidad que aglutina todas las líneas de negocio que han creado en los últimos meses. Sin duda, se puede afirmar que son un claro ejemplo de emprendimiento en el sector de la restauración y de lucha tenaz por alcanzar los sueños.

Su historia, al igual que la cocina que ofrecen, despierta sentimientos y emociones. Como dato de interés, destaca su juventud, 27 años, sin embargo, la madurez de ambos se percibe en esta frase que dijo Borja a Jairo y con la que Jairo estaba de acuerdo: «Si abrimos juntos un restaurante no es para quedarnos en uno solo, es para que sea la semilla de un crecimiento profesional». Este fue realmente el nacimiento empresarial de estos dos jóvenes criados, literalmente, entre fogones. Y es que los hermanos Alonso, Borja (director y relaciones públicas de Sagaz) y Jairo (chef ejecutivo), constituyen la segunda generación de una familia con más de 50 años de dedicación a la gastronomía local, cuya esencia perpetúan en cada uno de sus proyectos.

Comencemos por presentar a los hermanos Alonso. Si tuviéramos que definir a Jairo Alonso, sería como un chef inquieto, con un espíritu humilde y enamorado de la rica gastronomía ancestral de su familia que refleja en cada uno de sus platos, demostrando que la innovación y la tradición pueden ir de la mano. De Borja Alonso diríamos que es el «fuego» que permite que esos platos existan.

Jairo Alonso, chef ejecutivo de Sagaz, es un enamorado de la rica gastronomía ancestral de su familia Archivo de fotografías de Sagaz Archivo de fotografías de Sagaz

Tal y como acordaron y se propusieron, su primer espacio gastronómico, la Cantina Viladellops, inaugurado el 16 de septiembre del 2022, ha sido y es la semilla de la línea de negocio que están creando y desarrollando de manera imparable día a día, ahora ya bajo la marca Sagaz.

Demos unas pinceladas a sus comienzos con la Cantina Viladellops, un restaurante situado en el privilegiado entorno natural del Penedès, conocido por su incomparable belleza. Abierto en septiembre del año pasado, y con muy buena acogida, destaca que ya en octubre ampliaron su oferta con un servicio take away para llevar su cocina a los hogares de los que lo desearan.

En noviembre volvieron a sorprender con la apertura de Despensa Cantina Viladellops, una tienda a pie de calle con productos de elaboración propia, de proximidad y temporada particulares de la zona del Penedès. Fueron noticia en diciembre por su increíble debut como participantes de una feria gastronómica y entraron en este año, en el 2023, con una nueva carta en enero cuyas recetas combinaban sabores de mar y montaña de forma insólita y deliciosa.

Siempre con nuevas ideas, en febrero organizaron su propio mercado gastronómico que aún hoy se celebra cada domingo de primero de mes y abre sus puertas en un precioso espacio al aire libre de Cantina Viladellops llamado «Jardín de las Viñas». Un mes más tarde, en marzo, rompen fronteras creando Cantina Viladellops Catering, un servicio de alta cocina que lleva sus exclusivas recetas y productos de la zona del Penedès a toda España, algo que es posible gracias a la experiencia en el mundo de las relaciones de Borja Alonso y el sello de calidad culinario del chef Jairo Alonso. Ya en mayo es el mes en el que dan el pistoletazo de salida a la primera cita gastronómica, Food Space Cantina Viladellops. En ella reúnen platos innovadores y ancestrales, show cooking y música en vivo; fue un éxito rotundo al que asistieron las principales autoridades locales y personas de reconocido prestigio de Cataluña.

Con Eventos Sagaz, la cocina de los Hermanos Alonso no tiene límites, llega a cualquier parte de España Archivo de fotografías de Sagaz Archivo de fotografías de Sagaz

Llegados a este punto, comenzaron a dar forma a la idea de reunir todas estas líneas de negocio bajo el paraguas de una sola marca, algo que hoy es una realidad con su creación de Sagaz. Sagaz se convierte, así, en la marca empresarial de los Hnos. Alonso del Pozo, un proyecto asentado en diversos conceptos gastronómicos que, desde luego, dará que hablar. «Nos mueven los retos y, sin duda, estamos ilusionados en seguir creando y transmitiendo la pasión por una cocina de tradición familiar. Seguiremos apostando por nuevas y diferentes líneas gastro, pero siempre con el sello de una cocina de elaboración propia y de calidad», describe Borja Alonso.

En estos momentos, Sagaz pone también el foco en la digitalización y en el mundo del gastro delivery de nueva generación, con su restaurante cloud, que ofrece un producto artesanal enfocado a los amantes de los bocadillos tipo Frankfurt, elaborados con sus propias recetas de autor, producto cárnico local de primera calidad y una deliciosa mezcla de especias de proveedores alemanes. Su gran apuesta por el gastro delivery hace que tengan previsto lanzar en breve una nueva marca en este canal de venta de la restauración.

Otro de sus proyectos es abrir nuevos restaurantes físicos en la zona de Barcelona a partir del 2024 para trasladar la esencia de Cantina Viladellops a más zonas geográficas. Como ven, los hermanos Alonso no solo son un ejemplo de emprendimiento, van más allá, su filosofía es que haya un continuo crecimiento, pues creen de corazón en lo que hacen. Su cocina para ellos es algo vivo que nace de su pasión y desean poder llegar a todos los paladares posibles para compartirla.

Los hermanos Alonso buscan emocionar con cada uno de sus platos, ponen el corazón en todo lo que ofrecen Archivo de fotografías de Sagaz Archivo de fotografías de Sagaz

Preguntamos a Borja Alonso, como director y relaciones públicas de Sagaz, qué es lo que tienen él y su hermano Jairo que los hace tan especiales. Humildemente responde que solo un gran amor y fe incondicional en su cocina, y algo más que cree muy importante: disciplina y capacidad de sacrificio a pesar de ser tan jóvenes. «Al criarnos entre fogones, sabemos que la hostelería exige un gran sacrificio, desde pequeños ya ayudábamos en el restaurante de nuestros padres y aprendimos no solo a amar el mundo de la restauración, sino a que no nos importara dedicarle todo el tiempo necesario y no tener en cuenta nuestro ocio o descanso. Fueron incontables los planes con amigos a los que renunciamos en nuestra adolescencia, por ello hoy no nos cuestionamos cuántas horas dedicamos a Sagaz, sabemos que es necesario y estamos dispuestos a seguir haciéndolo siempre».

No hay duda de que Sagaz y, por ende, los hermanos Alonso del Pozo serán noticia habitual en el mundo gastronómico, tanto por su eficaz gestión empresarial en sus iniciativas y proyectos como en su capacidad de emocionar gracias a lo extraordinario de las experiencias gastronómicas que ofrecen en cada una de sus líneas de negocio.