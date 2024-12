Meritxell Juvé, la mejor embajadora de una bodega emblemática

Meritxell Juvé (Barcelona, 1984) es la cuarta generación de la bodega centenaria Juvé & Camps, la consejera delegada más joven dentro de la D.O. Cava y primera mujer que dirige la empresa familiar bajo los sabios consejos de su padre, Joan Juvé. Esta semana vino a Madrid a hablar de tres de sus cavas y de la situación del sector sin rehuir temas. Por ejemplo, no dudó en poner en duda las posibles ventajas de la Provisión de Garantía Cualitativa aprobada por el D. O. el pasado abril por culpa de los efectos de la sequía y que afecta a los Cavas de Guarda. Pero está contenta con la gestión del organismo, del que no piensa irse aunque su relación con Corpinnat es buena.

Repasó Meritxell Juvé las iniciativas de la bodega para aumentar la exportación, con mercados potentes como Estados Unidos, Canadá y Noruega, y expectativas muy positivas para 2025. Y, a pesar de algunas opiniones de directivos del sector, no cree que habrá falta de suministro de cava para estas navidades.

El primero de los cavas presentados fue el Reserva de la Familia Rosé, un Brut Nature Gran Reserva, que destaca en primer lugar por su color claro no buscado de forma forzada. Está elaborado con las variedades xarel·lo, pinot noir y garnacha tinta de viñedos propios plantados en suelos arcillo-calcáreos. Con un mínimo de 30 meses de crianza, es ecológico con certificación y apto para veganos.

PVP: 23 euros

La Capella 2011, con sólo 1.500 botellas, expresa las condiciones favorables de la finca que le da nombre. Su suelo proporciona unas uvas de carácter extraordinario, Xarel·los concentradas y frutales, expresivas, que se miman en la elaboración para mantener esa singularidad que nace en el terroir. La Capella reposa durante 150 meses para crear un vino elegantísimo, fino, con una atrevida opulencia.

PVP: 94 euros.

En tercer lugar, Gran Juvé & Camps, uno de los elaborados más emblemáticos de la bodega familiar, con nueva añada, la 2018. Con ésta se cumplen 52 vendimias de este Gran Reserva Brut de coupage que ha impresionado a los amantes del vino durante más de medio siglo gracias a su larga crianza de 60 meses. Un gran Blanc de Blanc.

La historia de este Gran Reserva, que originalmente era conocido como “Gran Cru”, se remonta a 1972, su primera añada. Pionero de las largas crianzas, fue el primer espumoso gran reserva que Juvé & Camps sacó al mercado, y es fruto de las mejores parcelas de Espiells. Desde el inicio, Juvé & Camps supo que estaba ante un vino destinado a impresionar, por lo que idearon una botella exclusiva que, con el tiempo, se ha convertido en un sello distintivo de la personalidad y el carácter de este espumoso emblemático.

Este vino nace en la que se considera la añada más lluviosa de la comarca en la última década; un reto climatológico superado con éxito gracias al gran trabajo de campo del equipo de viticultura, liderado por Pep Jiménez. El resultado fue una cosecha generosa y fresca que ofrece vinos con una acidez perfecta para una excelente evolución durante las largas crianzas.

Las uvas destinadas al Gran Juvé se vendimian manualmente y vinifican con el máximo cuidado, fermentando las cuatro variedades por separado, y sobre lías en el caso de Xarel·lo y Chardonnay. Finalmente, en el arte del coupage se selecciona de cada variedad el mejor viñedo uniendo Xarel·lo, Macabeo, Chardonnay y Parellada en un elaborado único; una obra de orfebrería, testimonio de la resiliencia de los viñedos de entre 35 y 50 años de Juvé & Camps.

41 euros.