Reserva Especial 2022 y Oydor 2021, en el Top 100 de Tim Atkin

Conde de San Cristóbal se consolida como una de las grandes exponentes de la D.O. Ribera del Duero, según el prestigioso crítico y Master of Wine Tim Atkin en su informe anual 'Ribera del Duero 2024 Report'. Tras su reciente visita a la región durante la última vendimia, en la que ha catado más de 550 vinos de 173 productores, el experto ha destacado a la bodega vallisoletana como una de las líderes de la región y ha posicionado sus vinos entre los mejores de la denominación.

En su clasificación, Atkin ha situado a Conde de San Cristóbal dentro de la franja Second Growths, un grupo selecto de bodegas que sobresalen por su calidad, singularidad y excelencia. Además, todos los vinos de la bodega han obtenido calificaciones superiores a los 91 puntos. Entre ellos destacan OYDOR 2021 y Reserva Especial 2022, con 95 y 94 puntos respectivamente; ambos vinos forman parte del Top 100 de Ribera del Duero de Atkin, y OYDOR 2021 ha sido seleccionado como uno de sus "Wines of the Year".